ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Стокгольме завтра состоятся слушания по решению против "Газпрома"

Новости » Энергетика    08.10.2019 - 16:46
В Стокгольме завтра состоятся слушания по решению против "Газпрома"
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

По его словам, Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов

В среду, 9 октября, в Стокгольме в апелляционном суде начнутся слушания относительно решения Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставку газа в части принципа "бери или плати". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение исполнительного директора Группы "Нафтогаз" Юрия Витренко в Facebook.

Он отметил, что сегодня вместе с юристами готовится к слушанью.

"Видимо символично, что день юриста встречаю в Стокгольме, где вместе с лучшими юристами мира готовимся к слушаниям в апелляционном суде по решению арбитража против Газпрома. Первое дело (а их всего три) касается прежде всего решения арбитража, которое обнулило наши обязательства по положениям контракта "бери или плати", - написал он.

По его словам, из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов, "поэтому не удивительно, что российская сторона хочет его обжаловать".

"Слушания начинаются завтра", - добавил Витренко.

Ранее "Нафтогаз" выдвинул "Газпрому" несколько требований. В частности, разблокировку возможности получать на границе Украина-РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома".

Напомним, во время трехсторонних переговоров по газу, которые прошли 19 сентября в Брюсселе, обсуждались вопросы транзита газа, а также поставок российского газа в Украину. По результатам переговоров министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что транзитный договор может не быть подписан до января 2020 года.

"Нафтогаз" назвал дату решения в Стокгольме по иску к "Газпрому" на 11,6 млрд Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти
Новости Украины ГазпромСтокгольм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь