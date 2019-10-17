Шведський суд назвав терміни рішення по скарзі "Газпрому" в суперечці з "Нафтогазом"

Шведський апеляційний суд округу Свеа 27 листопада винесе рішення по апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з НАК "Нафтогазом України" про постачання газу. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що сьогодні в суді округу Свеа закінчилися основні слухання по даній справі. Крім того, повідомляється, що вердикт буде винесено 27 листопада.

Нагадаємо, 9 жовтня стартували слухання за скаргою на рішення Стокгольмського арбітражу, який відхилив вимоги російського "Газпрому" до "Нафтогазу за контрактом на постачання газу в частині принципу "бери або плати". За цим рішенням Україна не повинна виплачувати близько 80 млрд доларів.

У лютому 2018 року арбітраж виніс рішення за позовом "Нафтогазу" проти "Газпрому", згідно з яким російський монополіст повинен виплатити 2,56 млрд доларів компенсації за недопоставлений обсяг транзитного газу. Крім того, арбітраж відхилив претензії "Газпрому" до "Нафтогазу" за контрактом 2009 року в частині принципу "бери або плати".

Зазначимо, влітку минулого року НАК почав примусове стягнення суми з "Газпрому" через арешт активів російського холдингу в Швейцарії, Великобританії та Нідерландах.