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Витренко убежден в отклонении апелляции "Газпрома" в Стокгольме

Новости » Экономика    11.10.2019 - 14:50
Витренко убежден в отклонении апелляции "Газпрома" в Стокгольме
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

"Нафтогаз" выступает в Стокгольме на процессе по апелляции "Газпрома"

Исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко убежден, что апелляционный суд Стокгольма отклонит жалобу "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как отметил Витренко, сегодня, 11 сентября, "Нафтогаз" выступает со вступительным словом в заседании апелляционного суда в Стокгольме.

"Пока все идет нормально и мы остаемся уверенными в том, что апелляционный суд не удовлетворит жалобу "Газпрома" на отдельное решение Стокгольмского арбитража относительно контракта на поставку газа", - написал он.

Витренко убежден в отклонении апелляции &quot;Газпрома&quot; в Стокгольме

Напомним, ранее исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что 9 октября в Стокгольме в апелляционном суде начинаются слушания по решению Стокгольмского арбитража, который отклонил требования российского "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по контракту на поставки газа в части принципа "бери или плати". Как отметил Витренко, за это решение Украина теперь не должна платить "Газпрому" около 80 млрд долларов, "поэтому не удивительно, что российская сторона хочет его обжаловать".

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Кроме того, арбитраж отклонил претензии "Газпрома" к "Нафтогазу" по контракту 2009 года в части принципа "бери или плати".

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