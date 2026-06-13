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Шведські Gripen двічі за день перехопили російські літаки над Балтикою

21:54 13.06.2026 Сб
1 хв
Російські літаки наближалися до повітряного простору Швеції
aimg Валерія Абабіна
Фото: Шведські Gripen перехопили російські Су (x.com Forsvarsmakten)

Шведські сили швидкого реагування здійснили дві окремі місії на винищувачах JAS 39 Gripen для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем поблизу повітряного простору Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведські збройні сили.

За даними шведських збройних сил, обидві місії були здійснені у п'ятницю, 12 червня.

Об'єктами перехоплення стали два російські військові літаки - Су-24 Fencer і Су-34 Fullback.

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У січні 2026 року сили швидкого реагування Швеції вже перехоплювали два російські винищувачі над Балтійським морем - шведські військові тоді заявили, що цілодобово здійснюють повітряне патрулювання для захисту НАТО.

Раніше шведські та німецькі літаки спільно перехоплювали над Балтикою два російські Су-30. Окремо польські ВПС піднімали авіацію для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.

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