Шведские Gripen дважды за день перехватили российские самолеты над Балтикой

В январе 2026 года силы быстрого реагирования Швеции уже перехватывали два российских истребителя над Балтийским морем - шведские военные тогда заявили, что круглосуточно осуществляют воздушное патрулирование для защиты НАТО.

Ранее шведские и немецкие самолеты совместно перехватывали над Балтикой два российских Су-30. Отдельно польские ВВС поднимали авиацию для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.