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Шведские Gripen дважды за день перехватили российские самолеты над Балтикой

21:54 13.06.2026 Сб
1 мин
Российские самолеты приближались к воздушному пространству Швеции
aimg Валерия Абабина
Фото: Шведские Gripen перехватили российские Су (x.com Forsvarsmakten)

Шведские силы быстрого реагирования осуществили две отдельные миссии на истребителях JAS 39 Gripen для перехвата российских военных самолетов над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на шведские вооруженные силы.

По данным шведских вооруженных сил, обе миссии были осуществлены в пятницу, 12 июня.

Объектами перехвата стали два российских военных самолета - Су-24 Fencer и Су-34 Fullback.

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В январе 2026 года силы быстрого реагирования Швеции уже перехватывали два российских истребителя над Балтийским морем - шведские военные тогда заявили, что круглосуточно осуществляют воздушное патрулирование для защиты НАТО.

Ранее шведские и немецкие самолеты совместно перехватывали над Балтикой два российских Су-30. Отдельно польские ВВС поднимали авиацию для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20 над Балтийским морем.

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