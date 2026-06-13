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Шведські Gripen двічі за день перехопили російські літаки над Балтикою

21:54 13.06.2026 Сб
1 хв
Російські літаки наближалися до повітряного простору Швеції
aimg Валерія Абабіна
Шведські Gripen двічі за день перехопили російські літаки над Балтикою Фото: Шведські Gripen перехопили російські Су (x.com Forsvarsmakten)
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Шведські сили швидкого реагування здійснили дві окремі місії на винищувачах JAS 39 Gripen для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем поблизу повітряного простору Швеції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведські збройні сили.

За даними шведських збройних сил, обидві місії були здійснені у п'ятницю, 12 червня.

Об'єктами перехоплення стали два російські військові літаки - Су-24 Fencer і Су-34 Fullback.

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У січні 2026 року сили швидкого реагування Швеції вже перехоплювали два російські винищувачі над Балтійським морем - шведські військові тоді заявили, що цілодобово здійснюють повітряне патрулювання для захисту НАТО.

Раніше шведські та німецькі літаки спільно перехоплювали над Балтикою два російські Су-30. Окремо польські ВПС піднімали авіацію для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.

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