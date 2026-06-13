Шведські Gripen двічі за день перехопили російські літаки над Балтикою
Шведські сили швидкого реагування здійснили дві окремі місії на винищувачах JAS 39 Gripen для перехоплення російських військових літаків над Балтійським морем поблизу повітряного простору Швеції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведські збройні сили.
За даними шведських збройних сил, обидві місії були здійснені у п'ятницю, 12 червня.
Об'єктами перехоплення стали два російські військові літаки - Су-24 Fencer і Су-34 Fullback.
Under fredagen genomförde den svenska incidentberedskapen två insatser med JAS 39 Gripen för att möta ryska stridsflyg i Östersjön nära svenskt luftrum. Incidenterna involverade två ryska stridsflyg av typen Su-24 Fencer och Su-34 Fullback. pic.twitter.com/fsPojBxzWY— Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) June 13, 2026
У січні 2026 року сили швидкого реагування Швеції вже перехоплювали два російські винищувачі над Балтійським морем - шведські військові тоді заявили, що цілодобово здійснюють повітряне патрулювання для захисту НАТО.
Раніше шведські та німецькі літаки спільно перехоплювали над Балтикою два російські Су-30. Окремо польські ВПС піднімали авіацію для перехоплення російського літака-розвідника Іл-20 над Балтійським морем.