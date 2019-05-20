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Шведська прокуратура запросила ордер на арешт Ассанжа

Новини » Політика    20.05.2019 - 11:32
Шведська прокуратура запросила ордер на арешт Ассанжа
Фото: Джуліан Ассанж (gettyimages.com)

Якщо суд прийме рішення заарештувати засновника WikiLeaks, то буде виданий європейський ордер

Шведська прокуратура запросила у районного суду міста Уппсала ордер на заочний арешт засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа. Про це йдеться на сайті відомства.

У прокуратурі повідомили, що в разі, якщо суд прийме рішення заарештувати засновника WikiLeaks, то буде виданий європейський ордер на його арешт. При цьому Перссон вказала, що, оскільки Ассанжу також загрожує екстрадиція за запитом США, влада Великобританії прийме рішення у порядку пріоритетності.

"Я попросила окружний суд заарештувати Ассанжа у його відсутність за підозрою у зґвалтуванні", - заявила заступник головного окружного прокурора Єва-Марі Перссон.

Нагадаємо, прокуратура Швеції відновила попереднє розслідування стосовно засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа за підозрою в зґвалтуванні і сексуальних домаганнях.

11 квітня у Лондоні затримали Ассанжа - посол Еквадору запросив британську поліцію в посольство, де його затримали із застосуванням сили. У свою чергу влада Еквадору скасували рішення про видачу засновнику WikiLeaks Джуліану Ассанжу громадянства країни.

1 травня засновника Wikileaks Джуліана Ассанжа засудили майже до року в'язниці за порушення умов виходу під заставу. Засновник Wikileaks після виходу під заставу у 2012 році протягом семи років переховувався в посольстві Еквадору в Британії, щоб уникнути екстрадиції у Швецію, де його звинуватили у зґвалтуванні.

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