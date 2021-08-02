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Схватка за "бронзу" в борьбе, надежды на стрелков и велотрек: за чем следить на ОИ сегодня

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Токио, Понедельник 02 августа 2021 00:01
Схватка за "бронзу" в борьбе, надежды на стрелков и велотрек: за чем следить на ОИ сегодня Фото: Ленур Темиров может принести Украине "бронзу" (noc-ukr.org)
Автор: Игорь Литвиненко

Сегодня, 2 августа, в Токио разыграют 22 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены поборются за четыре из них.

Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.

Реальный шанс взять "бронзу" ОИ-2020 имеет борец греко-римского стиля Ленур Темиров (до 60 кг). Вчера он дошел до полуфинала, но пробиться в финал не смог. Однако получил право сразу бороться за бронзовую награду. Соперник украинца определится уже завтра - ему предстоит провести еще одну схватку перед встречей с Темировым.

Также за медали будут бороться наши стрелки Павел Коростылев, Сергей Кулиш и Олег Царков. Еще шансы сегодня получить медаль имеют наши велогонщицы в командных трековых гонках Любовь Басова и Елена Старикова.

Расписание выступлений всех украинцев и другие ключевые события очередного дня Олимпиады ниже:

Стрельба

Скоростной пистолет, 25 метров, мужчины

Украина: Павел Коростылев

  • Квалификация 2 - 2:30
  • Финал - 8:30

Винтовка с 3-х позиций, 50 метров, мужчины

Украина: Сергей Кулиш, Олег Царков

  • Квалификация - 5:30
  • Финал - 10:50

Борьба

Греко-римский стиль, мужчины, до 60 кг

  • Финальный блок - 13:30

Украина: Ленур Темиров (открывает финальный блок схваткой за "бронзу")

Вольный стиль, женщины, до 68 кг

  • 1/8 финала. Алла Черкасова (Украина) - Агнешка Вьещек (Польша) - начало схваток утреннего блока 5:30

Легкая атлетика

Метание молота, мужчины

Украина: Михаил Кохан, Глеб Пискунов

  • Квалификация - 3:00

Прыжки в длину, мужчины

Украина не представлена

  • Финал - 4:20

100 метров с барьерами, женщины

Украина не представлена

  • Финал - 5:50

Прыжки с шестом, женщины

Украина: Марина Кулипо, Яна Гладийчук

  • Квалификация - 13:20

Метание диска, женщины

Украина не представлена

  • Финал - 14:00

400 метров с барьерами, женщины

Украина: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук

  • Полуфиналы - 16:45-16:55

3000 метров с преградами, мужчины

Украина не представлена

  • Финал - 15:15

5000 метров, женщины

Украина не представлена

  • Финал - 15:40

Гребля

200 метров на каяках, женщины, одиночный разряд

Украина: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук

  • Квалификация - 3:30-3:51
  • Четвертьфиналы - 6:00

1000 метров на каноэ, мужчины, пары

Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук

  • Квалификация - 4:13
  • Четвертьфиналы - 6:21

500 метров на каяках, женщины, пары

Украина: Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова

  • Квалификация - 5:08
  • Четвертьфиналы - 7:08

Велоспорт

Трековые гонки, командный спринт, женщины

Украина: Любовь Басова, Елена Старикова

  • Квалификация - 9:30
  • Первый раунд - 10:50
  • Гонка за бронзу - 12:06
  • Гонка за золото - 12:09

Прыжки в воду

Трамплин 3 метра, мужчины

Украина: Олег Колодий

  • Предварительный раунд - 9:00

Спортивная гимнастика

Украина не представлена

Кольца, мужчины

  • Финал - 11:00

Вольные упражнения, женщины

  • Финал - 11:57

Опорный прыжок, мужчины

  • Финал - 12:51

Тяжелая атлетика

Украина не представлена

Женщины, до 87 кг

  • Финал - 9:50

Женщины, 87+ кг

  • Финал - 13:50

Конный спорт

  • Конкур, команды финал, индивидуальный разряд квалификация - 11:00
  • Конкур, индивидуальный разряд, финал - 14:45

Парусный спорт

Украина не представлена

Скиф, женщины

  • Финал - 8:33

Скиф, мужчины

  • Финал - 9:33

Бадминтон

Украина не представлена

Пары, женщины

  • Матч за бронзу - 6:00
  • Матч за золото - 6:50

Одиночный разряд, мужчины

  • Матч за бронзу - 14:00
  • Матч за золото - 14:50

Синхронное плавание

Пары, женщины

  • Предварительный этап. Вольная программа - 13:30

Украина: Марта Федина и Анастасия Савчук

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