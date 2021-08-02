Схватка за "бронзу" в борьбе, надежды на стрелков и велотрек: за чем следить на ОИ сегодня
Сегодня, 2 августа, в Токио разыграют 22 комплекта медалей Олимпийских игр-2020. Украинские спортсмены поборются за четыре из них.
Подробнее о расписании дня на Олимпиаде - в материале РБК-Украина.
Реальный шанс взять "бронзу" ОИ-2020 имеет борец греко-римского стиля Ленур Темиров (до 60 кг). Вчера он дошел до полуфинала, но пробиться в финал не смог. Однако получил право сразу бороться за бронзовую награду. Соперник украинца определится уже завтра - ему предстоит провести еще одну схватку перед встречей с Темировым.
Также за медали будут бороться наши стрелки Павел Коростылев, Сергей Кулиш и Олег Царков. Еще шансы сегодня получить медаль имеют наши велогонщицы в командных трековых гонках Любовь Басова и Елена Старикова.
Расписание выступлений всех украинцев и другие ключевые события очередного дня Олимпиады ниже:
Стрельба
Скоростной пистолет, 25 метров, мужчины
Украина: Павел Коростылев
- Квалификация 2 - 2:30
- Финал - 8:30
Винтовка с 3-х позиций, 50 метров, мужчины
Украина: Сергей Кулиш, Олег Царков
- Квалификация - 5:30
- Финал - 10:50
Борьба
Греко-римский стиль, мужчины, до 60 кг
- Финальный блок - 13:30
Украина: Ленур Темиров (открывает финальный блок схваткой за "бронзу")
Вольный стиль, женщины, до 68 кг
- 1/8 финала. Алла Черкасова (Украина) - Агнешка Вьещек (Польша) - начало схваток утреннего блока 5:30
Легкая атлетика
Метание молота, мужчины
Украина: Михаил Кохан, Глеб Пискунов
- Квалификация - 3:00
Прыжки в длину, мужчины
Украина не представлена
- Финал - 4:20
100 метров с барьерами, женщины
Украина не представлена
- Финал - 5:50
Прыжки с шестом, женщины
Украина: Марина Кулипо, Яна Гладийчук
- Квалификация - 13:20
Метание диска, женщины
Украина не представлена
- Финал - 14:00
400 метров с барьерами, женщины
Украина: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
- Полуфиналы - 16:45-16:55
3000 метров с преградами, мужчины
Украина не представлена
- Финал - 15:15
5000 метров, женщины
Украина не представлена
- Финал - 15:40
Гребля
200 метров на каяках, женщины, одиночный разряд
Украина: Мария Кичасова-Скорик, Юлия Юрийчук
- Квалификация - 3:30-3:51
- Четвертьфиналы - 6:00
1000 метров на каноэ, мужчины, пары
Украина: Павел Алтухов, Дмитрий Янчук
- Квалификация - 4:13
- Четвертьфиналы - 6:21
500 метров на каяках, женщины, пары
Украина: Людмила Куклиновская, Анастасия Тодорова
- Квалификация - 5:08
- Четвертьфиналы - 7:08
Велоспорт
Трековые гонки, командный спринт, женщины
Украина: Любовь Басова, Елена Старикова
- Квалификация - 9:30
- Первый раунд - 10:50
- Гонка за бронзу - 12:06
- Гонка за золото - 12:09
Прыжки в воду
Трамплин 3 метра, мужчины
Украина: Олег Колодий
- Предварительный раунд - 9:00
Спортивная гимнастика
Украина не представлена
Кольца, мужчины
- Финал - 11:00
Вольные упражнения, женщины
- Финал - 11:57
Опорный прыжок, мужчины
- Финал - 12:51
Тяжелая атлетика
Украина не представлена
Женщины, до 87 кг
- Финал - 9:50
Женщины, 87+ кг
- Финал - 13:50
Конный спорт
- Конкур, команды финал, индивидуальный разряд квалификация - 11:00
- Конкур, индивидуальный разряд, финал - 14:45
Парусный спорт
Украина не представлена
Скиф, женщины
- Финал - 8:33
Скиф, мужчины
- Финал - 9:33
Бадминтон
Украина не представлена
Пары, женщины
- Матч за бронзу - 6:00
- Матч за золото - 6:50
Одиночный разряд, мужчины
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 14:50
Синхронное плавание
Пары, женщины
- Предварительный этап. Вольная программа - 13:30
Украина: Марта Федина и Анастасия Савчук