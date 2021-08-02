Сутичка за "бронзу" в боротьбі, надії на стрільців і велотрек: за чим стежити на ОІ сьогодні

Сьогодні, 2 серпня, в Токіо розіграють 22 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020 . Українські спортсмени поборються за чотири з них.

Детальніше про розклад дня на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна .

Реальний шанс взяти "бронзу" ОІ-2020 має борець греко-римського стилю Ленур Теміров (до 60 кг). Вчора він дійшов до півфіналу, але пробитися у фінал не зміг. Однак отримав право відразу боротися за бронзову нагороду. Суперник українця визначиться вже завтра - йому належить провести ще одну сутичку перед зустріччю з Теміровим.

Також за медалі боротимуться наші стрілки Павло Коростильов, Сергій Куліш та Олег Царков. Ще шанси сьогодні отримати медаль мають наші велогонщиці в командних трекових гонках Любов Басова і Олена Старікова.

Розклад виступів усіх українців та інші ключові події чергового дня Олімпіади нижче:

Стрільба

Швидкісний пістолет, 25 метрів, чоловіки

Україна: Павло Коростильов

Кваліфікація 2 - 2:30

Фінал-8:30

Гвинтівка з 3-х позицій, 50 метрів, чоловіки

Україна: Сергій Куліш, Олег Царков

Кваліфікація-5:30

Фінал - 10:50

Боротьба

Греко-римський стиль, чоловіки, до 60 кг

Фінальний блок - 13:30

Україна: Ленур Теміров (відкриває фінальний блок сутичкою за "бронзу")

Вільний стиль, жінки, до 68 кг

1/8 фіналу. Алла Черкасова (Україна) - Агнешка В'єщек (Польща) - початок сутичок ранкового блоку 5:30

Легка атлетика

Метання молота, чоловіки

Україна: Михайло Кохан, Гліб Піскунов

Кваліфікація-3:00

Стрибки в довжину, чоловіки

Україна не представлена

Фінал - 4:20

100 метрів з бар'єрами, жінки

Україна не представлена

Фінал-5:50

Стрибки з жердиною, жінки

Україна: Марина Куліпо, Яна Гладійчук

Кваліфікація-13:20

Метання диска, жінки

Україна не представлена

Фінал - 14:00

400 метрів з бар'єрами, жінки

Україна: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук

Півфінали - 16:45-16:55

3000 метрів з перешкодами, чоловіки

Україна не представлена

Фінал - 15:15

5000 метрів, жінки

Україна не представлена

Фінал - 15:40

Веслування

200 метрів на каяках, Жінки, одиночний розряд

Україна: Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук

Кваліфікація-3:30-3 : 51

Чвертьфінали-6:00

1000 метрів на каное, чоловіки, пари

Україна: Павло Алтухов, Дмитро Янчук

Кваліфікація - 4:13

Чвертьфінали-6:21

500 метрів на каяках, жінки, пари

Україна: Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова

Кваліфікація-5:08

Чвертьфінали-7:08

Велоспорт

Трекові гонки, командний спринт, жінки

Україна: Любов Басова, Олена Старікова

Кваліфікація-9:30

Перший раунд-10:50

Гонка за бронзу - 12:06

Гонка за золото - 12:09

Стрибки у воду

Трамплін 3 метри, чоловіки

Україна: Олег Колодій

Попередній раунд-9:00

Спортивна Гімнастика

Україна не представлена

Кільця, чоловіки

Фінал - 11:00

Вільні вправи, жінки

Фінал - 11:57

Опорний стрибок, чоловіки

Фінал - 12:51

Важка атлетика

Україна не представлена

Жінки, до 87 кг

Фінал-9:50

Жінки, 87 + кг

Фінал - 13:50

Кінний спорт

Конкур, команди фінал, індивідуальний розряд кваліфікація-11:00

Конкур, індивідуальний розряд, фінал - 14:45

Вітрильний спорт

Україна не представлена

Скіф, жінки

Фінал-8:33

Скіф, чоловіки

Фінал-9:33

Бадмінтон

Україна не представлена

Пари, жінки

Матч за бронзу-6:00

Матч за золото-6:50

Одиночний розряд, Чоловіки

Матч за бронзу - 14:00

Матч за золото - 14:50

Синхронне плавання

Пари, жінки

Попередній етап. Вільна програма - 13:30

Україна: Марта Федина та Анастасія Савчук