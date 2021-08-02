Сутичка за "бронзу" в боротьбі, надії на стрільців і велотрек: за чим стежити на ОІ сьогодні
Сьогодні, 2 серпня, в Токіо розіграють 22 комплекти медалей Олімпійських ігор-2020. Українські спортсмени поборються за чотири з них.
Детальніше про розклад дня на Олімпіаді - в матеріалі РБК-Україна.
Реальний шанс взяти "бронзу" ОІ-2020 має борець греко-римського стилю Ленур Теміров (до 60 кг). Вчора він дійшов до півфіналу, але пробитися у фінал не зміг. Однак отримав право відразу боротися за бронзову нагороду. Суперник українця визначиться вже завтра - йому належить провести ще одну сутичку перед зустріччю з Теміровим.
Також за медалі боротимуться наші стрілки Павло Коростильов, Сергій Куліш та Олег Царков. Ще шанси сьогодні отримати медаль мають наші велогонщиці в командних трекових гонках Любов Басова і Олена Старікова.
Розклад виступів усіх українців та інші ключові події чергового дня Олімпіади нижче:
Стрільба
Швидкісний пістолет, 25 метрів, чоловіки
Україна: Павло Коростильов
- Кваліфікація 2 - 2:30
- Фінал-8:30
Гвинтівка з 3-х позицій, 50 метрів, чоловіки
Україна: Сергій Куліш, Олег Царков
- Кваліфікація-5:30
- Фінал - 10:50
Боротьба
Греко-римський стиль, чоловіки, до 60 кг
- Фінальний блок - 13:30
Україна: Ленур Теміров (відкриває фінальний блок сутичкою за "бронзу")
Вільний стиль, жінки, до 68 кг
- 1/8 фіналу. Алла Черкасова (Україна) - Агнешка В'єщек (Польща) - початок сутичок ранкового блоку 5:30
Легка атлетика
Метання молота, чоловіки
Україна: Михайло Кохан, Гліб Піскунов
- Кваліфікація-3:00
Стрибки в довжину, чоловіки
Україна не представлена
- Фінал - 4:20
100 метрів з бар'єрами, жінки
Україна не представлена
- Фінал-5:50
Стрибки з жердиною, жінки
Україна: Марина Куліпо, Яна Гладійчук
- Кваліфікація-13:20
Метання диска, жінки
Україна не представлена
- Фінал - 14:00
400 метрів з бар'єрами, жінки
Україна: Анна Рижикова, Вікторія Ткачук
- Півфінали - 16:45-16:55
3000 метрів з перешкодами, чоловіки
Україна не представлена
- Фінал - 15:15
5000 метрів, жінки
Україна не представлена
- Фінал - 15:40
Веслування
200 метрів на каяках, Жінки, одиночний розряд
Україна: Марія Кічасова-Скорик, Юлія Юрійчук
- Кваліфікація-3:30-3 : 51
- Чвертьфінали-6:00
1000 метрів на каное, чоловіки, пари
Україна: Павло Алтухов, Дмитро Янчук
- Кваліфікація - 4:13
- Чвертьфінали-6:21
500 метрів на каяках, жінки, пари
Україна: Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова
- Кваліфікація-5:08
- Чвертьфінали-7:08
Велоспорт
Трекові гонки, командний спринт, жінки
Україна: Любов Басова, Олена Старікова
- Кваліфікація-9:30
- Перший раунд-10:50
- Гонка за бронзу - 12:06
- Гонка за золото - 12:09
Стрибки у воду
Трамплін 3 метри, чоловіки
Україна: Олег Колодій
- Попередній раунд-9:00
Спортивна Гімнастика
Україна не представлена
Кільця, чоловіки
- Фінал - 11:00
Вільні вправи, жінки
- Фінал - 11:57
Опорний стрибок, чоловіки
- Фінал - 12:51
Важка атлетика
Україна не представлена
Жінки, до 87 кг
- Фінал-9:50
Жінки, 87 + кг
- Фінал - 13:50
Кінний спорт
- Конкур, команди фінал, індивідуальний розряд кваліфікація-11:00
- Конкур, індивідуальний розряд, фінал - 14:45
Вітрильний спорт
Україна не представлена
Скіф, жінки
- Фінал-8:33
Скіф, чоловіки
- Фінал-9:33
Бадмінтон
Україна не представлена
Пари, жінки
- Матч за бронзу-6:00
- Матч за золото-6:50
Одиночний розряд, Чоловіки
- Матч за бронзу - 14:00
- Матч за золото - 14:50
Синхронне плавання
Пари, жінки
- Попередній етап. Вільна програма - 13:30
Україна: Марта Федина та Анастасія Савчук