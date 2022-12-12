Шуляк про колаборантів у "Слузі народу": швидко реагуємо разом із СБУ

У партії "Слуга народу" з початку війни виявили до десяти випадків колабораціонізму. Пошук зрадників здійснюється у тісній співпраці із СБУ.

"Ми у дуже тісній співпраці з СБУ дивимося, де хтось перебуває, що робить чи навпаки не робить і як тільки ми розуміємо, що людина підпадає під державну зраду, ми миттєво приймаємо рішення про застосування імперативного мандату", - розповіла вона.

Шуляк запевнила, що у партії швидко реагують на випадки державної зради та корупції.

"Мені здається, ми єдина політсила, яка миттєво реагує на такі речі. Ми для себе ухвалили рішення, що державна зрада чи підозра в корупції – це ті речі, на які ми реагуємо дуже швидко", - додала вона.