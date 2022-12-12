Шуляк о коллаборантах в "Слуге народа": быстро реагируем вместе с СБУ
В партии "Слуга народа" с начала войны выявили до десяти случаев коллаборационизма. Поиск предателей осуществляется в тесном сотрудничестве с СБУ.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава партии Елена Шуляк.
"Мы в очень тесном сотрудничестве с СБУ смотрим, где кто находится, что делает или наоборот не делает и как только мы понимаем, что человек подпадает под государственную измену, мы мгновенно принимаем решение о применении императивного мандата", - рассказала она.
Шуляк заверила, что в партии быстро реагируют на случаи государственной измены и коррупции.
"Мне кажется, мы единственная политсила, мгновенно реагирующая на такие вещи. Мы для себя приняли решение, что государственная измена или подозрение в коррупции – это те вещи, на которые мы реагируем очень быстро", - добавила она.
Напомним, ранее сообщалось, что правящая партия "Слуга народа" приняла решение отозвать мандаты у местных депутатов, которых подозревают в работе на российских оккупантов.
Отметим, что наиболее известным случаев коллаборационизма в партии стало предательство народного депутата Алексея Ковалева. После захвата Херсонской области нардеп остался в регионе и занял "должность" заместителя главы в незаконно созданном Россией "правительстве Херсонской области".
Против Ковалева открыли уголовное дело, а в июле ему объявили подозрение в госизмене.
В августе нардепа застрелили в Железном Порту Херсонской области.