Шуляк о коллаборантах в "Слуге народа": быстро реагируем вместе с СБУ

В партии "Слуга народа" с начала войны выявили до десяти случаев коллаборационизма. Поиск предателей осуществляется в тесном сотрудничестве с СБУ.

"Мы в очень тесном сотрудничестве с СБУ смотрим, где кто находится, что делает или наоборот не делает и как только мы понимаем, что человек подпадает под государственную измену, мы мгновенно принимаем решение о применении императивного мандата", - рассказала она.

Шуляк заверила, что в партии быстро реагируют на случаи государственной измены и коррупции.

"Мне кажется, мы единственная политсила, мгновенно реагирующая на такие вещи. Мы для себя приняли решение, что государственная измена или подозрение в коррупции – это те вещи, на которые мы реагируем очень быстро", - добавила она.