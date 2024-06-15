Шукає гарматне м'ясо. Постпред України в ООН розповів, як РФ вербує іноземців на війну

Російська Федерація у спробах збільшити чисельність окупаційного контингенту в Україні для продовження війни розпочала глобальну кампанію із вербування громадян інших держав. Країна-агресор для цієї мети вдається до погроз та обману.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

Дипломат у заяві Делегації України на засіданні Ради Безпеки ООН на тему "Загрози міжнародному миру та безпеці" закликав усі держави-члени Організації до протидії такій кампанії Кремля.

"Закликаємо всі держави-члени ООН відстежувати російських рекрутерів у ваших країнах та вживати заходів для запобігання руйнівному впливу російської кризи на безпеку ваших громадян. Прояснімо, Росія шукає гарматне м'ясо", - зазначив Кислиця.

Також дипломат для прикладів подібного вербування навів інформацію про російський рекрутинг серед громадян країн Африки та Азії.

"Як повідомляють міжнародні ЗМІ, російська влада погрожувала не продовжити візи африканським студентам і працівникам, якщо вони не погоджуються піти до армії. Москва затримує іноземців з робочими візами та змушує їх обирати між депортацією чи призову в армію", - йдеться в публікації Кислиці.

Він додав, що РФ також розпочала глобальну кампанію рекрутингу, заманюючи іноземних громадян обіцянками вигідної роботи, та згодом кидає їх на фронт.

"Серед останніх випадків - втеча 22 шрі-ланкійців, які зуміли дезертирувати з російської армії та повернутися додому. Як описав цю жахливу ситуацію 11 червня речник Міністерства оборони Шрі-Ланки, (цитую) "Їх обдурили"", - каже український дипломат.

Кислиця розповів, що один з цих 22 осіб, чоловік на ім'я Аніл Мадусанка, в бесіді журналістами зізнався, що отримав пропозицію працювати водієм у Росії, проте після приїзду йому "передали штурмову гвинтівку і відправили на передову".

"Після поранення він зміг втекти до посольства своєї країни в Москві, яке організувало його репатріацію", - додав постпред України в ООН.

РФ вербує іноземців для війни проти України

Нагадаємо, нещодавно в британській розвідці розповіли, що Росія активізувала вербування ув'язнених в Африці. Така кампанія була розпочата Москвою через те, що ресурс ув'язнених у в'язницях вже було вичерпано, при цьому диктатор Володимир Путін побоюється проводити мобілізацію.

Також перед тим стало відомо, що Росія погрожує мігрантам та іноземним студентам депортацією, якщо вони не погодяться піти в армію і поїхати на війну проти України.

Раніше також повідомлялося, що РФ завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії. Також загарбники звозять найманців з Куби та Непалу на тимчасово окуповану територію України. Між тим, найманці з Непалу почали масово дезертирувати з армії РФ.

Детальніше про те, як Росія вербує іноземців на війну в Україні, - читайте в матеріалі РБК-Україна.