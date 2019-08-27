В Раде распределили руководящие посты в комитетах, - источник

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Слуга народа" получит 70 руководящих должностей в комитетах Рады

В Верховной раде 9 созыва распределили руководящие посты в парламентских комитетах. Об этом РБК-Украина сообщил один из будущих депутатов, участвующий в подготовительной группе Рады.

По его словам, депутаты "Слуги народа" получат 70 руководящих должностей в комитетах ВР. Помимо глав комитетов, в это число входят секретари и заместители руководителей комитетов.

Собеседник подчеркнул, что 15 руководящих должностей получит фракция "Оппозиционная платформа - За життя", по 14 мест отдадут "Батькивщине" и "Голосу", а "Европейской солидарности" - 4.

В частности, ОПЗЖ получит должность председателя комитета по вопросам свободы слова, "Батькивщина" - комитета по вопросам молодежи и спорта, "ЕС" - комитета по вопросам евроинтеграции. "Голос" не получил должностей председателей, сказал собеседник.

Внефракционные депутаты получат 9 руководящих должностей. Среди прочего, им, возможно, достанется позиция главы комитета по правам нацменьшинств и реинтеграции.

Собеседник уточнил, что это распределение еще может измениться, но не существенно - плюс-минус на одно место.

Напомним, в понедельник подготовительная депутатская подгруппа не смогла определиться с депутатами, которые займут руководящие должности в парламентских комитетах.

Как писало РБК-Украина ранее, новоизбранный народный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов сообщил, что в новую коалицию в ВР могут войти политические силы "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Он отмечал, что голосование за избрание коалиции состоится сегодня.

Добавим также, 23 августа во время общего подготовительного заседания новоизбранных депутатов Верховной рады 9-го созыва были утверждены названия комитетов.