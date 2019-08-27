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Самовыдвиженцы в Раде создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера

Новости » Политика    27.08.2019 - 18:02
Самовыдвиженцы в Раде создают группу и предлагают кандидата на вице-спикера
Фото: Дмитрий Лубинец (uacrisis.org)

Кандидатом на пост вице-спикера от самовыдвиженцев стала Ирина Констанкевич

Избранные на выборах в Раду нардепы-самовыдвиженцы создают свою депутатскую группу, а также предлагают кандидата на пост второго вице-спикера. Об этом журналистам заявил избранный нардеп Дмитрий Лубинец, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня самовыдвиженцы продолжают переговоры о формировании депутатской группы. Отметим, Лубинца называют координатором процесса создания депутатской группы из числа мажоритарщиков. Он также подчеркнул, что самовыдвиженцы предложили своего кандидата на должность второго вице-спикера.

"Как представители народных депутатов, избранных в одномандатных избирательных округах путем самовыдвижения, мы выдвинули на вице-спикера кандидатуру Ирины Констанкевич", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Европейская солидарность" планирует предложить кандидата на должность вице-спикера Верховной рады.

"Сегодня состоится заседание фракции. После того, уже с определенной кандидатурой, мы ее представим письменно на руководство подготовительной группы", - заявил Герасимов. Кроме того, один из лидеров партии отметил, что "ЕС" выдвинула Ахтема Чийгоза на должность председателя комитета ВР по правам человека.

В то же время на прошлой неделе политическая партия "Батькивщина" отказалась от своей кандидатуры на должность вице-спикера Верховной рады нового созыва.

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