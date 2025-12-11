Штурмовики підняли український прапор у центрі Покровська: відео

Бої в Покровську

У понеділок, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив, що українські підрозділи здійснили плановий маневр у районах Лісівки та Сухого Яру, розташованих на південь від Мирнограда.

За інформацією військових, підрозділи вивели на більш вигідні оборонні лінії. Уточнюється, що таке рішення ухвалили для збереження життя особового складу.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський пояснив, що українським силам довелося відступити з позицій, розташованих приблизно за 5–7 км від Покровська на Донеччині. За його словами, на цих ділянках не було можливості проводити ротацію, а ворог регулярно знаходив способи просочуватися повз укріплення, тож подальше утримання цих позицій втратило сенс.

Ще 27 листопада Олександр Сирський повідомляв, що за тиждень українські бійці звільнили близько 11,5 кв. км території в Покровську - це понад третина міста.

У той самий день російський диктатор Володимир Путін заявив, ніби російські війська контролюють 70% Покровська. А вже 1 грудня начальник генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну про нібито повну окупацію міста.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що восени в певний момент у Покровську не залишалося українських військових.