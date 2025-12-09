ua en ru
Українські воїни відійшли з позицій за 7 кілометрів від Покровська, - Сирський

Донецька область, Вівторок 09 грудня 2025 22:24
Українські воїни відійшли з позицій за 7 кілометрів від Покровська, - Сирський Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (t.me/osirskiy)
Автор: Іван Носальський, Ростислав Шаправський

Українським захисникам довелося відійти з позицій, які розташовані за 5-7 кілометрів від Покровська Донецької області.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.

"Кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там", - наголосив генерал.

Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.

За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним.

"Ми повинні берегти життя наших військовослужбовців", - зазначив Сирський.

Маневр українських захисників

Нагадаємо, ще вчора, 8 грудня, 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомив про те, що українські захисники здійснили організований маневр у районі населених пунктів Лісівка та Сухий Яр, що розташовані на південь від Мирнограда.

Як зазначили в 7 корпусі, українських захисників перевели на більш вигідні оборонні рубежі.

Такий маневр пояснили тим, що необхідно було зберегти життя українських воїнів.

До слова, раніше Сирський заявляв про те, що в певний момент боїв за Покровськ у місті не було українських захисників. Але, за словами генерала, після цього воїни Сил оборони провели контрнаступальну операцію - вони зачистили понад третину території всього міста. Наразі воїни продовжують контролювати північну частину Покровська.

Відтоді кількість українських воїнів у місті продовжує збільшуватися.

