Українські воїни відійшли з позицій за 7 кілометрів від Покровська, - Сирський

Українським захисникам довелося відійти з позицій, які розташовані за 5-7 кілометрів від Покровська Донецької області.

Як передає РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив на зустрічі з керівниками медіа.

"Кілька днів тому я віддав команду на відведення наших військовослужбовців із позицій за 5-7 кілометрів від Покровська, які досі залишалися там", - наголосив генерал.

Він уточнив, що йдеться про позиції, на яких не було можливості проводити ротацію і повз які просочувалися вороги.

За словами головнокомандувача, подальше утримання цих позицій є недоцільним.

"Ми повинні берегти життя наших військовослужбовців", - зазначив Сирський.