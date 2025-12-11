Штурмовики подняли украинский флаг в центре Покровска: видео

Бои в Покровске

В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские подразделения совершили плановый маневр в районах Лесовки и Сухого Яра, расположенных к югу от Мирнограда.

По информации военных, подразделения вывели на более выгодные оборонительные линии. Уточняется, что такое решение приняли для сохранения жизни личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что украинским силам пришлось отступить с позиций, расположенных примерно в 5-7 км от Покровска в Донецкой области. По его словам, на этих участках не было возможности проводить ротацию, а враг регулярно находил способы просачиваться мимо укреплений, поэтому дальнейшее удержание этих позиций потеряло смысл.

Еще 27 ноября Александр Сырский сообщал, что за неделю украинские бойцы освободили около 11,5 кв. км территории в Покровске - это более трети города.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют 70% Покровска. А уже 1 декабря начальник генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы полной оккупации города.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что осенью в определенный момент в Покровске не оставалось украинских военных.