Штурмовики подняли украинский флаг в центре Покровска: видео

Украина, Четверг 11 декабря 2025 14:43
Иллюстративное фото: штурмовики подняли украинский флаг в центре Покровска (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В центре Покровска, что в Донецкой области, украинские военные подняли государственный флаг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7 корпус ДШВ в Telegram.

Отмечается, что таким образом украинские военные опровергли фейковые заявления российской пропаганды о якобы "взятии" города.

"Мир должен видеть, что, несмотря на кремлевскую ложь о "взятии" города, Украина борется, будет бороться и не отдаст оккупантам свою территорию", - говорится в подписи к ролику.

Бои в Покровске

В понедельник, 8 декабря, 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщил, что украинские подразделения совершили плановый маневр в районах Лесовки и Сухого Яра, расположенных к югу от Мирнограда.

По информации военных, подразделения вывели на более выгодные оборонительные линии. Уточняется, что такое решение приняли для сохранения жизни личного состава.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пояснил, что украинским силам пришлось отступить с позиций, расположенных примерно в 5-7 км от Покровска в Донецкой области. По его словам, на этих участках не было возможности проводить ротацию, а враг регулярно находил способы просачиваться мимо укреплений, поэтому дальнейшее удержание этих позиций потеряло смысл.

Еще 27 ноября Александр Сырский сообщал, что за неделю украинские бойцы освободили около 11,5 кв. км территории в Покровске - это более трети города.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска контролируют 70% Покровска. А уже 1 декабря начальник генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Путину о якобы полной оккупации города.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что осенью в определенный момент в Покровске не оставалось украинских военных.

