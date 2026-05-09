Штурмовики "Хартії" прорвали оборону РФ під Вовчанськом (відео)

Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г." провели успішну операцію на Харківщині, прорвавши лінію оборони окупантів. У ході боїв українські захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Прорив на Вовчанському напрямку

За інформацією військових, операція тривала протягом квітня-травня 2026 року. Штурмові групи полку "Р.У.Г." змогли перетнути лінію бойового зіткнення на одному з найскладніших відтинків фронту.

Основним завданням було вибити ворога з укріплень та розширити зону контролю. У результаті професійних дій було повністю зачищено територію в глибину до ротного опорного пункту противника.

У підрозділі зазначають, що успіх забезпечила злагоджена робота всіх груп.

"23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, демонструючи ефективність штурмових дій та злагоджену роботу підрозділів", - наголосили військові.

Стійкість добровольців

У боях за Вовчанськ беруть участь не лише українські бійці, а й іноземні добровольці, які приєдналися до лав НГУ.

"Ми бачимо неймовірну стійкість українських та іноземних добровольців у боях за Україну", - підкреслили в полку "Р.У.Г".