ua en ru
Сб, 09 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Штурмовики "Хартії" прорвали оборону РФ під Вовчанськом (відео)

16:30 09.05.2026 Сб
2 хв
Бійці НГУ провели зухвалу операцію на Харківщині
aimg Сергій Козачук
Штурмовики "Хартії" прорвали оборону РФ під Вовчанськом (відео) Фото: бійці НГУ прорвали оборону окупантів (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г." провели успішну операцію на Харківщині, прорвавши лінію оборони окупантів. У ході боїв українські захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія".

Читайте також: DeepState повідомив про просування армії РФ у Вовчанську та Синьківці: що заявили у ЗСУ

Прорив на Вовчанському напрямку

За інформацією військових, операція тривала протягом квітня-травня 2026 року. Штурмові групи полку "Р.У.Г." змогли перетнути лінію бойового зіткнення на одному з найскладніших відтинків фронту.

Основним завданням було вибити ворога з укріплень та розширити зону контролю. У результаті професійних дій було повністю зачищено територію в глибину до ротного опорного пункту противника.

У підрозділі зазначають, що успіх забезпечила злагоджена робота всіх груп.

"23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, демонструючи ефективність штурмових дій та злагоджену роботу підрозділів", - наголосили військові.

Стійкість добровольців

У боях за Вовчанськ беруть участь не лише українські бійці, а й іноземні добровольці, які приєдналися до лав НГУ.

"Ми бачимо неймовірну стійкість українських та іноземних добровольців у боях за Україну", - підкреслили в полку "Р.У.Г".

Ситуація у Вовчанську

Нагадаємо, 23 березня 2026 року у Збройних силах України спростували заяви про просування російських військ у районах Вовчанська та Синьківки, наголосивши на недостовірності інформації аналітичних ресурсів.

Раніше повідомлялося, що окупаційні війська фактично знищили Вовчанськ постійними обстрілами та авіаударами, проте українські сили продовжують утримувати оборону в південній частині міста.

Крім того, ще у січні стало відомо, що РФ намагається прорвати кордон на Харківщині, зосереджуючи сили для атак у напрямку прикордонних громад з метою створення "буферної зони".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нацгвардія Вовчанськ Збройні сили України Харків Війна в Україні
Новини
Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко
Борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом" перевищили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналітика
Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Під молоток. Чому Зеленський вимагає негайної приватизації "Сенс Банку"