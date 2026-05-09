Штурмовики "Хартії" прорвали оборону РФ під Вовчанськом (відео)
Бійці 23-го штурмового полку "Р.У.Г." провели успішну операцію на Харківщині, прорвавши лінію оборони окупантів. У ході боїв українські захисники зачистили передній край противника вглиб до ротного опорного пункту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook 23-го штурмового полку "Р.У.Г" 2-го корпусу НГУ "Хартія".
Прорив на Вовчанському напрямку
За інформацією військових, операція тривала протягом квітня-травня 2026 року. Штурмові групи полку "Р.У.Г." змогли перетнути лінію бойового зіткнення на одному з найскладніших відтинків фронту.
Основним завданням було вибити ворога з укріплень та розширити зону контролю. У результаті професійних дій було повністю зачищено територію в глибину до ротного опорного пункту противника.
У підрозділі зазначають, що успіх забезпечила злагоджена робота всіх груп.
"23-й штурмовий полк "Р.У.Г" продовжує виконувати бойові завдання на найскладніших ділянках фронту, демонструючи ефективність штурмових дій та злагоджену роботу підрозділів", - наголосили військові.
Стійкість добровольців
У боях за Вовчанськ беруть участь не лише українські бійці, а й іноземні добровольці, які приєдналися до лав НГУ.
"Ми бачимо неймовірну стійкість українських та іноземних добровольців у боях за Україну", - підкреслили в полку "Р.У.Г".
Ситуація у Вовчанську
Нагадаємо, 23 березня 2026 року у Збройних силах України спростували заяви про просування російських військ у районах Вовчанська та Синьківки, наголосивши на недостовірності інформації аналітичних ресурсів.
Раніше повідомлялося, що окупаційні війська фактично знищили Вовчанськ постійними обстрілами та авіаударами, проте українські сили продовжують утримувати оборону в південній частині міста.
Крім того, ще у січні стало відомо, що РФ намагається прорвати кордон на Харківщині, зосереджуючи сили для атак у напрямку прикордонних громад з метою створення "буферної зони".