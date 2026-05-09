ua en ru
Сб, 09 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Штурмовики "Хартии" прорвали оборону РФ под Волчанском (видео)

16:30 09.05.2026 Сб
2 мин
Бойцы НГУ провели дерзкую операцию на Харьковщине
aimg Сергей Козачук
Штурмовики "Хартии" прорвали оборону РФ под Волчанском (видео) Фото: бойцы НГУ прорвали оборону оккупантов (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г." провели успешную операцию на Харьковщине, прорвав линию обороны оккупантов. В ходе боев украинские защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Читайте также: DeepState сообщил о продвижении армии РФ в Волчанске и Синьковке: что заявили в ВСУ

Прорыв на Волчанском направлении

По информации военных, операция продолжалась в течение апреля-мая 2026 года. Штурмовые группы полка "Р.У.Г." смогли пересечь линию боевого соприкосновения на одном из самых сложных отрезков фронта.

Основной задачей было выбить врага из укреплений и расширить зону контроля. В результате профессиональных действий была полностью зачищена территория в глубину до ротного опорного пункта противника.

В подразделении отмечают, что успех обеспечила слаженная работа всех групп.

"23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, демонстрируя эффективность штурмовых действий и слаженную работу подразделений", - отметили военные.

Стойкость добровольцев

В боях за Волчанск участвуют не только украинские бойцы, но и иностранные добровольцы, которые присоединились в ряды НГУ.

"Мы видим невероятную стойкость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину", - подчеркнули в полку "Р.У.Г".

Ситуация в Волчанске

Напомним, 23 марта 2026 года в Вооруженных силах Украины опровергли заявления о продвижении российских войск в районах Волчанска и Синьковки, отметив недостоверность информации аналитических ресурсов.

Ранее сообщалось, что оккупационные войска фактически уничтожили Волчанск постоянными обстрелами и авиаударами, однако украинские силы продолжают удерживать оборону в южной части города.

Кроме того, еще в январе стало известно, что РФ пытается прорвать границу на Харьковщине, сосредотачивая силы для атак в направлении приграничных общин с целью создания "буферной зоны".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нацгвардия Волчанск Вооруженные силы Украины Харьков Война в Украине
Новости
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Долги теплокоммунэнерго перед "Нафтогазом" превысили 150 млрд грн, - Свириденко
Аналитика
Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Под молоток. Почему Зеленский требует немедленной приватизации "Сенс Банка"