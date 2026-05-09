Штурмовики "Хартии" прорвали оборону РФ под Волчанском (видео)

Бойцы 23-го штурмового полка "Р.У.Г." провели успешную операцию на Харьковщине, прорвав линию обороны оккупантов. В ходе боев украинские защитники зачистили передний край противника вглубь до ротного опорного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 23-го штурмового полка "Р.У.Г" 2-го корпуса НГУ "Хартия".

Прорыв на Волчанском направлении

По информации военных, операция продолжалась в течение апреля-мая 2026 года. Штурмовые группы полка "Р.У.Г." смогли пересечь линию боевого соприкосновения на одном из самых сложных отрезков фронта.

Основной задачей было выбить врага из укреплений и расширить зону контроля. В результате профессиональных действий была полностью зачищена территория в глубину до ротного опорного пункта противника.

В подразделении отмечают, что успех обеспечила слаженная работа всех групп.

"23-й штурмовой полк "Р.У.Г" продолжает выполнять боевые задачи на самых сложных участках фронта, демонстрируя эффективность штурмовых действий и слаженную работу подразделений", - отметили военные.

Стойкость добровольцев

В боях за Волчанск участвуют не только украинские бойцы, но и иностранные добровольцы, которые присоединились в ряды НГУ.

"Мы видим невероятную стойкость украинских и иностранных добровольцев в боях за Украину", - подчеркнули в полку "Р.У.Г".