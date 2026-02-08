ua en ru
Зрив штурму на Гришине: у Покровську знищено САУ, що підтримувала десант РФ (відео)

Україна, Неділя 08 лютого 2026 11:43
Зрив штурму на Гришине: у Покровську знищено САУ, що підтримувала десант РФ (відео) Ілюстративне фото: у Покровську знищено САУ, що підтримувала десант РФ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Покровську Донецької області українські військові знищили самохідну артилерійську установку російських десантників. Це зірвало підготовку штурму росіяна на Гришине.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ.

Артустановку сховали у будівлі

За інформацією військових, САУ 2С9 "Нона-С" противник розмістив у нежитловому приміщенні в приватному секторі західної частини міста.

Ворог планував використати установку для підтримки штурмових дій у напрямку Гришиного силами 76-ї десантно-штурмової дивізії РФ.

Техніку знищили ударами FPV-дронів

Після виявлення ворожої техніки підрозділи безпілотних систем Сил оборони застосували FPV-дрони. Безпілотники проникли до приміщення і кількома точними ударами знищили артустановку, вражаючи найбільш уразливі ділянки техніки.

Що відбувається на фронті

За даними 7-го корпусу ДШВ, російські війська здійснили механізований штурм села Гришине на Покровському напрямку. Українські захисники зірвали наступ противника, знищивши частину його бронетехніки та особового складу, однак на той момент бої на цьому напрямку тривали.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що РФ стягує резерви до району Покровська та намагається прориватися невеликими штурмовими групами.

Раніше також повідомлялося, що поблизу Покровська українських військових вдалося врятувати від ворожого полону завдяки роботі аеророзвідки та ударних безпілотників.

Також екіпаж танка Leopard 2 155-ї окремої механізованої бригади імені Анни Київської прицільним вогнем знищив залишки ворожого десанту на околицях Гришиного.

