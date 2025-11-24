ua en ru
Штурм и плен врага. ССО показали эффектные кадры боевой операции под Покровском

Понедельник 24 ноября 2025 10:02
UA EN RU
Штурм и плен врага. ССО показали эффектные кадры боевой операции под Покровском Фото: ССО показали эффектные кадры боевой операции под Покровском (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Бойцы ССО с помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.

"Покровское направление, операторы 3 полка Сил специальных операций провели успешный налет, уничтожили и пленили противника, эвакуировали раненых военнослужащих смежного подразделения", - отметили в ССО.

Сообщается, что группа 3 полка ССО получила задачу - провести налет на противника, который делал невозможным эвакуацию раненых пехотинцев, которые были заблокированы на своей позиции.

Используя благоприятные погодные условия, операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще один решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали.

"Благодаря удачным действиям наших воинов позиция смежников была разблокирована. Таким образом, трех раненых пехотинцев эвакуировали с помощью наземного дрона, которые сейчас регулярно применяются операторами ССО во время выполнения задач", - добавили в ССО.

Бои за Покровск

Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.

Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.

В то же время украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.

Как сообщили в ДШВ, украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Россиянам не удается закрепиться.

Донецкая область Покровск Силы специальных операций Вторжение России в Украину
