Штурм и плен врага. ССО показали эффектные кадры боевой операции под Покровском
Бойцы ССО с помощью наземных и воздушных дронов обеспечили эвакуацию раненых смежников и взяли в плен российского солдата под Покровском.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.
"Покровское направление, операторы 3 полка Сил специальных операций провели успешный налет, уничтожили и пленили противника, эвакуировали раненых военнослужащих смежного подразделения", - отметили в ССО.
Сообщается, что группа 3 полка ССО получила задачу - провести налет на противника, который делал невозможным эвакуацию раненых пехотинцев, которые были заблокированы на своей позиции.
Используя благоприятные погодные условия, операторы отряда SWORD GROUP зашли в зону боевого столкновения и уничтожили двух солдат противника, еще один решил сдаться в плен. Пленному оказали медицинскую помощь и эвакуировали.
"Благодаря удачным действиям наших воинов позиция смежников была разблокирована. Таким образом, трех раненых пехотинцев эвакуировали с помощью наземного дрона, которые сейчас регулярно применяются операторами ССО во время выполнения задач", - добавили в ССО.
Бои за Покровск
Напомним, Покровское направление остается эпицентром боев в Донецкой области. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.
В то же время украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.
Как сообщили в ДШВ, украинские защитники сохраняют позиции в центре Покровска и зачистили от врага районы железнодорожного вокзала, педагогического училища и сквера Соборный. Россиянам не удается закрепиться.