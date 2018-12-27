Штрафные списки: как санкции США, ЕС и Украины влияют на Россию

Санкции США остаются наиболее болезненными для россиян и бизнеса из РФ (kremlin.ru)

На этой неделе Украина и Россия обновили обоюдные санкционные списки. Вероятно, это последние пакеты санкций, которые страны введут друг против друга в этом году. РФ еще в ноябре применила санкции к сотням украинцев и десяткам компаний, назвав это "ответной мерой" на санкции, введенные Киевом. Уже 25 декабря российские власти расширили санкционный список на 200 фамилий и компаний. В ответ на это президент Петр Порошенко на заседании СНБО 26 декабря анонсировал очередные санкции против россиян, объяснив их необходимость вооруженной агрессией Кремля против Украины и, в частности, недавним нападением на украинские суда в Азовском море.

Тем временем, Европейский союз в этом году не без труда смог продлить собственные санкции против РФ. "Друзья России" в ЕС настаивали на отмене санкций или хотя бы сокращении, но инцидент в Керченском проливе лишил их аргументов. США же не только продлевали предыдущие пакеты антироссийских санкций, но и вводили новые, беспрецедентные по объему. Подробнее о том, как мир и Украина вводили санкции против РФ в уходящем году – в материале РБК-Украина.

"Санкции... Где здесь логика? Ее нет – это дополнительные меры по сдерживанию России", – заявил на итоговой пресс-конференции 20 декабря президент РФ Владимир Путин, связав санкционную политику Европы и США с "ростом могущества России". Но бравада Путина лишена оснований, ведь за почти пять лет санкции нанесли многомиллиардный ущерб российской экономике.

США: наращивая темп

Вопреки опасениям, в 2018 году Запад не дал задний ход в отношениях с РФ и не начал поэтапную отмену санкций. Пока ЕС регулярно продлевает действие уже принятых санкций, США вводят новые, хоть и не всегда связанные с ситуацией в Украине.

В конце января 2018 года Минфин США обнародовал так называемый "кремлевский доклад" – список из 210 российских топ-чиновников, политиков и бизнесменов, многие из которых входят в ближайшее окружение Владимира Путина. В список попали фактически все руководители президентской администрации, правительства, силовых структур, в том числе пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков и Владислав Сурков, который считается "куратором Украины" в Кремле. Список подготовили, как того требовал закон о санкциях против РФ, Ирана и Северной Кореи, принятый еще летом 2017 года. Главное обвинение в адрес россиян – организованное вмешательство в президентские выборы в США.

Сама по себе публикация списка не означала непосредственного введения санкций, а рассматривалась как потенциальная возможность для этого. Но уже 15 марта под санкции попали полтора десятка физических лиц и компания "Агентство интернет-исследований" - самая известная в РФ "фабрика троллей", курируемая Евгением Пригожиным, которого называют "личным поваром Путина".

В начале апреля был нанесен более ощутимый удар – новый пакет санкций коснулся 24 российских бизнесменов и чиновников, непосредственно связанных с президентом РФ, в частности, пострадали компании Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Виктора Вексельберга и других бизнесменов. Все их активы на территории США оказались заморожены.

США также активно отреагировали на "дело Скрипалей" – попытку российских спецслужб отравить экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию химическим веществом "Новичок" на территории Великобритании. Из-за этого скандала США в марте выслали из страны 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН, а также закрыли консульство РФ в Сиэтле.

С конца августа вступила в силу первая часть санкций США в связи с делом Скрипалей, после чего были запрещены поставки России практически любой внешней помощи, продажи товаров оборонного назначения, оказание строительных и проектных услуг. В дальнейшем этот пакет санкций может быть расширен, если Россия не предоставит убедительных доказательств того, что она не применяла химическое оружие.

Американские "черные списки" продолжают регулярно обновляться. В сентябре туда попали еще 27 человек и 5 юрлиц, связанных с российской армией и спецслужбами, в том числе широко известная "ЧВК Вагнера", боевики которой сражались на Донбассе, в Сирии и в Африке.

Другие причины попадания в санкционные списки – поддержка сирийского, северокорейского и иранского режимов, организация кибератак, в частности, запуск вируса NotPetya, от которого серьезно пострадала Украина летом прошлого года.

Последнее по времени расширение санкций в связи с гибридной агрессией РФ против других стран было объявлено США 19 декабря. Под санкции попали 18 физических и юридических лиц, работающих в российской разведке, причастных к кибератакам и вмешательству в американские выборы. Как заявил 17 декабря спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, на повестке дня стоит вопрос введения новых санкций против РФ в связи с ее действиями в Азовском море.

Но в то же время Минфин США 19 декабря проинформировал Конгресс о планах исключить из санкционного списка компании, принадлежащие Олегу Дерипаске, в частности, En+ и "Русал". Формальным поводом для этого решения послужило согласие Дерипаски уменьшить свою долю в этих компаниях.

Весь год шли дискуссии о введении санкций против компаний, в том числе европейских, участвующих в строительстве РФ газопровода в обход Украины "Северный поток-2". В сентябре президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается делать этого. Уже после агрессии в Керченском проливе Конгресс США в резолюции, поддержанной конгрессменами от обеих партий, призвал Трампа использовать все возможные меры по блокированию "Северного потока-2".

Европейский союз: сохраняя давление

Для Евросоюза, в отличие от США, главный вопрос стоял не столько в расширении, сколько в сохранении ранее введенных санкций против РФ, связанных с ее агрессией против Украины. В этом году санкционный список ЕС пополнился фамилиями лишь пяти граждан РФ, причастных к проведению выборов президента РФ в оккупированном Крыму. В ЕС также применили санкции к шести российским компаниям, участвовавших в строительстве керченского моста.

До 31 января 2019 года продлены секторальные санкции, которые затрагивают нефтяную, финансовую и оборонную отрасли российской экономики. Из-за этого крупные российские госбанки, вроде "Сбербанка" и ВТБ, не имеют доступа к европейскому рынку капитала. В ЕС запрещена торговля с Россией товарами военного или двойного назначения. Россия также не имеет доступа к европейским технологиям и разработкам, связанным с добычей нефти.

До 15 марта следующего года будут действовать меры по заморозке активов и запрету на въезд для 44 компаний и 155 граждан РФ соответственно – все за действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

До 23 июня 2019 года продлен "крымский пакет" санкций, которым запрещен экспорт (в сфере транспорта, коммуникаций, энергетики) и импорт товаров с оккупированного полуострова, а также инвестиции в Крым и Севастополь.

В последние несколько лет продление европейских секторальных и персональных санкций, что происходит раз в полгода, вызывает меньше ажиотажа, чем в 2014-15 годах. Дело в том, что ослабление санкций на общеевропейском уровне четко привязано к прогрессу в минском переговорном процессе. Поскольку никакого прогресса в мирном урегулировании не наблюдается, санкции продлеваются едва ли не автоматически – по крайней мере, многим так кажется из Украины.

Но в этом году продление санкций против РФ оказалось под вопросом. Для принятия решения нужна единогласная поддержка со стороны всех стран-членов Евросоюза. Наложить вето на санкции может, по сути, любая страна ЕС. Многие такой называли Италию, в которой несколько месяцев назад к власти пришли ультраправые и популисты, традиционно считающиеся "друзьями Кремля". Во время своего визита в Москву в октябре премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что "для Италии санкции никогда не были самоцелью, это инструмент, который нужно поскорее изымать".

К группе риска традиционно относили и Венгрию. Сейчас Будапешт находится в острой фазе конфликта с Киевом из-за украинского закона об образовании и раздачи венгерских паспортов этническим венграм на Закарпатье. К тому же премьер Венгрии Виктор Орбан считается один из главных "друзей Путина" в Европе. "Если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно, эти меры наносят ущерб, мы теряем возможности", - говорил Орбан на встрече с Путиным в июле этого года во время визита в РФ

Но ни Италия, ни Венгрия так и не решились требовать смягчения санкций на последнем саммите ЕС 13 декабря, и санкции были продлены в полном объеме. На ситуацию повлияли события в Керченском проливе и захват Россией украинских суден и моряков. На этом фоне настаивать на смягчении санкций против РФ было бы, мягко говоря, неуместно.

В то же время Украина передала Евросоюзу "азовский пакет" санкций, которые предусматривают персональные меры против российских военных, атаковавших украинские суда, а также санкции против азовским морских портов РФ. Но более реалистичной задачей пока представляется продление текущих пакетов санкций на фоне того, что в Европе все чаще требуют вести с Россией business as usual. О наращивании санкционного давления со стороны ЕС или синхронизации шагов с США речь не идет, за исключением разве что таких формальных случаев, как высылка российских дипломатов по "делу Скрипалей".

Украина: синхронизация шагов

Украина несколько раз в год обновляет свой пакет антироссийских санкций, внося в него новые фамилии и компании. Впрочем, в 2018 году украинская власть не совершала особо резких шагов в этом вопросе. Киев преимущественно присоединялся к тем санкциям, которые против России продлевал Евросоюз.

В апреле президент Петр Порошенко подчеркнул, что украинские санкции против государства-агрессора должны быть синхронизированы с санкциям США и ЕС. По словам Порошенко, синхронизация санкций была связана "с применением химического оружия в центре Европы Российской Федерацией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма".

В начале мая СНБО поддержал решение о введении новых санкций против российских физических и юридических лиц, а также о продлении уже существующих. Всего под украинские санкции попали 1746 человека и 756 компаний. Для сравнения – в 2017 году было 1228 человек и 468 компаний. Среди известных российских бизнесменов в список попали Олег Дерипаска и Аркадий Ротенберг. Также в нем впервые оказался беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко.

В свою очередь, с начала ноября начали действовать российские санкционные списки, куда попали 322 украинских гражданина и 68 компаний. Под санкции попали, депутаты Верховной рады, крупные украинские предприниматели, чиновники из Администрации президента и различных органов исполнительной власти, известные политики, активисты и лидеры мнений, а также юридические лица, которые контролируются крупными украинскими бизнесменами.

Кремль расширил санкции 25 декабря, добавив в список еще 245 человек, в первую очередь, депутатов Верховной рады (в частности, из "Оппозиционного блока"), а также семь украинских компаний. Под персональные санкции попали два десятка нардепов из ОБ, которые входят в группу Рината Ахметова. При этом сам олигарх в санкционных списках не значится, в отличие от своего бизнес-бизнес-партнера и экс-гражданина РФ Вадима Новинского. Новые фигуранты списка из "Оппоблока" в ноябре выступили за исключение из фракции Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые создали проект "Оппозиционная платформа – За жизнь" вместе с Вадимом Рабиновичем и депутатами, которые ориентируются на кума Путина Виктора Медведчука. Примечательно, что ни Бойко, ни Левочкина в санкционном списке нет.

Экономический эффект

Российские власти с 2014 года не устают повторять, что любые санкции в конечном счете должны пойти российской экономике на пользу, в том числе благодаря введенным РФ контрсанкциям и "программе импортозамещения". Но на практике санкции негативно повлияли на экономику РФ, что выразилось в падении курса рубля, росте госдолга и бюджетного дефицита. Из-за отсутствия доступа к западным кредитным ресурсам и технологиям пострадали финансовый и нефтегазовый секторы.

С февраля 2018 года был ликвидирован резервный фонд РФ, средства которого шли на покрытие дефицита бюджета. Его объединили с фондом национального благосостояния, который в 2017 году сократился на 14% - с 71,8 до 65,2 млрд долларов.

В 2017 году российская экономика начала постепенное восстановление – рост ВВП составил 1,5% - до 1,6 трлн долларов. По итогами 2018 года он должен составить около 1,8%. Тем не менее, до показателей 2013 года – 2,3 трлн долларов, еще далеко. Согласно подсчетам Bloomberg, в целом за последние четыре года в результате санкций, падения цен на нефть и прочих факторов, российская экономика потеряла потенциальных 10% роста.

При этом основной негативный эффект для российской экономики несут санкции, введенные США и ЕС, тогда как санкции со стороны Украины имеют, скорее, символический и политический эффект.