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Россия расширила санкции против Украины

Новости » Политика    25.12.2018 - 14:14
Россия расширила санкции против Украины
Фото: Дмитрий Медведев (mon.gov.ru)

Медведев расширил санкции "для защиты интересов РФ"

Российская Федерация расширила санкции против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.

Медведев отметил, что с сегодняшнего дня расширен список физических и юридических лиц из Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры.

"Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России", - добавил Медведев.

Россия расширила санкции против Украины

Отметим, Россия ввела санкции против Украины 1 ноября, под их действие попали 322 физических лиц и 68 компаний. В санкционный список вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сын президента Украины Алексей Порошенко. Санкции предполагают заморозку средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров Украины согласовал новые антироссийские санкции из-за оккупации Крыма.

Кроме того, Евросоюз 21 декабря продлил экономические санкции против России еще на полгода.

 

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