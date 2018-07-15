Орбан: санкции ЕС против России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта

По словам Орбана, двусторонние отношения России и Венгрии развиваются прекрасно

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Евросоюза против России наносят вред отношениям Москвы и Будапешта. Об этом он заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщается на сайте Кремля.

По словам Орбана, двусторонние отношения России и Венгрии развиваются прекрасно.

"Прямо скажем, если бы сейчас не было санкций, которые вредят нам, то мы могли бы еще с большим опережением двигаться вперед. Естественно эти меры наносят вред, мы теряем возможности. Хотел бы заверить..., что мы за нормализацию отношений между Россией и западным миром", - заявил Орбан.

Отметим, встреча Орбана и Путина прошла в Кремле сегодня, 15 июля. На ней присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Вероника Скворцова.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко и Орбан договорились продолжить диалог относительно имплементации статьи о языке обучения нового украинского закона "Об образовании".