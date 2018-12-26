Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список против РФ

Фото: Петр Порошенко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В санкционный список вносятся те, кто атаковали украинские корабли, были причастны к незаконным судебным процессам, причастны к задержанию украинцев

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, кто войдет в санкционный список Украины против России. Об этом глава государства заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, передает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Порошенко.

В санкционный список вносятся те, кто атаковали украинские корабли в Керченском проливе, кто были причастны к незаконным судебным процессам, к задержанию, те, кто отдавали приказы.

"Мы должны продемонстрировать миру решимость украинских действий. Поскольку мы видим политическую поддержку и участие Государственной думы в этом процессе, значительное количество депутатов Государственной думы, в том числе от фракций "Единая Россия", ЛДПР, также решением вводятся в санкционный список", - добавил глава государства.

По предложениям Кабинета министров, Службы безопасности Украины, с учетом позиции Верховной рады, также будет применен механизм санкций к предприятиям, которые в той или иной степени противодействуют Украине, обеспечивают военную составляющую поставки в вооруженные силы РФ.

Напомним, по словам Порошенко, Украина расширит санкции против Российской Федерации за "выборы" на оккупированном Донбассе и агрессию в Черном море.

Накануне Россия расширила санкции против Украины, дополнив его еще более 200 физлиц, а также несколькими компаниями. В новый список попали нардепы от "Оппоблока" Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-глава правления "Интера", гендиректор "112 Украина" Егор Бенкендорф. Также в список включены украинские предприятия "Укроноборпром", "Укрспецэкспорт", ООО ТЭП "Вертикаль", "Укрэксимбанк", "Первая логистическая компания", ПАО "Центрэнерго" и группа ТАС.

Кроме того, в списке: первый замминистра внутренних дел Украины Сергей Яровой, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, нардеп от "Батькивщины" Игорь Луценко.