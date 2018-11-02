Повод для гордости: как в Украине оценили ответные санкции России

Дмитрий Медведев и Владимир Путин ввели санкции против Украины (kremlin.ru)

Власти РФ ввели экономические санкции против сотен украинцев и десятков компаний, запретив им выводить деньги и распоряжаться банковскими счетами и имуществом на территории России. В Украине считают эти меры малоэффективными и провокационными, поскольку у большинства фигурантов списка нет никаких активов в РФ. Подробнее о том, как украинские чиновники и бизнес отреагировали на действия Москвы – в материале РБК-Украина.

Россия ввела экономические санкции против украинских граждан и бизнеса. Это – ответ на экономические ограничения, которые украинские власти ранее применили к российским физ- и юрлицам.

Правительство РФ в четверг, 1 ноября, приняло постановление, которым заморозило ценные бумаги, имущество и деньги на счетах 322 физлиц и 68 компаний, а также запретило выводить им средства за пределы России. Имеют ли внесенные в список граждане и компании счета и имущество в России – неизвестно. Эту информацию российские чиновники не уточнили.

В РФ уверяют, что могут отменить санкции против Украины, если наша страна отменит санкции против РФ. "Как и любой список, он может быть расширен или, наоборот, сокращен или вообще снят с повестки. Все будет зависеть от дальнейшей стратегии действий руководства Украины", - заявили в пресс-службе российского правительства.

Никто не остался без внимания

В российском санкционном списке оказались едва ли не треть Верховной рады, 13 членов правительства Владимира Гройсмана и почти весь состав руководства Администрации президента Петра Порошенко.

В РФ ввели экономические ограничения против руководства украинского парламента – Андрея Парубия и двух вице-спикеров: Ирины Геращенко и Оксаны Сыроид. В списке оказались также главы фракций Рады, за исключением Юрия Бойко и Александра Вилкула из "Оппозиционного блока", а также Виктора Бондаря, главы группы "Видродження".

Владимира Гройсмана, как и Петра Порошенко, в списке не оказалось. Это объясняется тем, что в мире не принято вводить санкции против руководства стран. По этой же причине ни Украина, ни ЕС и США не вводят санкции против Владимира Путина и Дмитрия Медведева.

Под ограничения попали главы министерств здравоохранения, инфраструктуры, экологии, культуры, информационной политики. В списке также оказались министр внутренних дел Арсен Аваков, министр обороны Степан Полторак и секретарь СНБО Александр Турчинов.

Россия пытается ответить на аналогичные действия Евросоюза, США и Украины, уверен Юрий Стець. "Они пытаются догонять, но делают это бессмысленно, и никаких последствий это не будет иметь", - сказал РБК-Украина министр. По его мнению, СНБО нет смысла реагировать на этот список, поскольку это "просто бумага". "Но реакция от СНБО на действия России как агрессора будет, и в будущем - достаточно решительной", - заверил чиновник.

Среди тех, к кому в РФ применили санкции, оказались люди из близкого окружения Петра Порошенко. "Это признание работы президента и его команды по противодействию российской агрессии", - иронично прокомментировал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Санкции ввели против сына президента Алексея Порошенко, народных депутатов Игоря Грынива, Сергея Березенко, Александра Грановского, главы президентской фракции Артура Герасимова и генерального прокурора Юрия Луценко. При этом в списке не оказалось народного депутата и близкого друга президента Игоря Кононенко.

РФ также применила "специальные экономические меры" к главе АП Игорю Райнину и его заместителям – Виталию Ковальчуку, Алексею Филатову, Валерию Кондратюку и Константину Елисееву, а также к двум экс-заместителям главы АП – Ростиславу Павленко и Дмитрию Шимкиву.

"За небольшим исключением это список очень достойных людей. Хочу сказать, что в Украине пребывание в списке как некая государственная награда. По крайней мере, это так воспринимается", - заявил сам Порошенко.

Власти РФ не устояли и внесли в список "демонизированного" российскими СМИ экс-лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша. Здесь же нашлись места для критиков российского и советского режимов - директора Института национальной памяти Владимира Вятровича и писательницы Ларисы Ницой. Несколько неожиданно среди "штрафников" в списке оказался экс-мэр Киева Леонид Черновецкий.

Наиболее полно в списке представлены депутаты и выходцы из "Народного фронта" – всего около 30 человек. Лидер политсилы Арсений Яценюк "поздравил" с этим своих однопартийцев.

"Это не санкционный список. Большинство фамилий в нем - настоящие патриоты Украины. Украина должна отвечать новыми судебными искам против России, как в международных судах, так и правосудием против приспешников Кремля в Украине", – добавил Яценюк.

Его соратник, Александр Турчинов высказался куда более прозаично: "Напугали ежей голым задом! По моему мнению, это единственный возможный комментарий, который можно дать в отношении российских санкций против Украины", – заявил он.

Многие другие из тех, кто оказался в санкционном списке, также восприняли это событие не без иронии. Спикер парламента Андрей Парубий сказал, что это не больше, чем перевод бумаги. Кроме того, по словам Парубия, эти санкции смешны, поскольку лично у него нет и не было никаких счетов и имущества в России.

Тем не менее, глава парламента считает, что Украина должна усилить свои санкции против российского бизнеса и тех, "кто, выдавая себя за украинцев, на самом деле представляет в Украине российские экономические и политические интересы".

Тщательно россияне "прошлись" по топ-менеджменту в фармацевтической отрасли и большинству состава Конституционного суда Украины. "Наконец я оказался под санкциями РФ. В дополнение к уголовному делу от Следственного Комитета РФ. Это значит, что я все делаю правильно. Единственный вопрос, почему именно сейчас, а не 4 года назад?", - написал на своей странице в Facebook глава Конституционного суда Станислав Шевчук.

РФ ввела персональные санкции против владельца фармацевтической фирмы "Дарница", народного депутата Глеба Загория и его отца Владимира Загория. Кроме того, как уже было сказано, санкции применили к Дмитрию Шимкиву, который после ухода из АП возглавил совет управляющей компании "Дарница". Саму фармкомпанию россияне в список не внесли.

В комментарии РБК-Украина Глеб Загорий пояснил, что с отцом не посещал Россию как минимум с 2013 года и никаких активов у них там нет. При этом, по его мнению, компания "Дарница" не попала под санкции, поскольку полностью прекратила поставки продукции в РФ. "Мы связываем внесение представителей ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" в санкционный список с политическими, а не с экономическими причинами", - отметил Глеб Загорий.

Санкции против крупного бизнеса

Ключевых украинских экспортеров в РФ, о которых ранее писало РБК-Украина, санкции не затронут. Но под санкции попали владельцы и главы аграрных, нефтегазовых и химических предприятий.

Экономические ограничения ввели против владельца "Концерна Галнафтогаз" (сеть АЗС "ОККО") Виталия Антонова и его компании. Вчера в пресс-службе компании не смогли прокомментировать РБК-Украина ситуацию, пообещав сделать заявление позже.

Персональные экономические ограничения затронут собственников двух крупнейших украинских ритейлеров: президента Fozzy Group Владимира Костельмана и владельцев сети "АТБ-Маркет" Геннадия Буткевича, Евгения Ермакова и Виктора Карачуна.

В "списке Кремля" также оказалось бизнес-окружение олигархов Рината Ахметова, Дмитрия Фирташа, Игоря Коломойского, Вадима Новинского и Виктора Пинчука. Хотя все эти бизнесмены, за исключением Пинчука, не попали под санкции. Пинчук же фигурирует в списке вместе с бизнесменами Константином Жеваго, Александром Ярославским, Павлом Фуксом, Леонидом Юрушевым и Константином Григоришиным.

Большинство из них пока избегают публичных комментариев по поводу санкций. Александр Ярославский через пресс-службу заявил, что "это вопрос из политической плоскости", но не став вдаваться в подробности. "Я политикой не занимаюсь. Мои вопросы: бюджеты и зарплаты в моих компаниях, налоги, которые мы платим, социальные проекты", - отметил он.

Под санкциями оказался соратник президента Порошенко Юрий Косюк и несколько его аграрных предприятий. Среди крупных аграриев в списке также значатся мажоритарный акционер компании "Кернел" Андрей Веревский и владелец компании "Нибулон" Алексей Вадатурский.

Как пояснили в пресс-службе Вадатурского, ни он, ни его предприятия не имеют счетов и активов в РФ. "Никаких экономических последствий для компании и генерального директора от введения этих санкций нет", - заявили в "Нибулоне". В других аграрных компаниях эту тему пока не комментировали.

К Дмитрию Фирташу, как уже было сказано, персональные санкции не применили. Но на несколько его предприятий, в частности, черкасский "Азот" и "Ривнеазот" распространили экономические ограничения. В DF Group вчера этот вопрос не комментировали.

Политолог Владимир Фесенко считает, что для россиян эти санкции – некая форма давления на бизнес, как в случае с Виктором Пинчуком, известного своей прозападной позицией, и форма наказания тех бизнесменов, которые поддерживают позицию, идущую вразрез с интересами РФ.

Еще для ряда бизнесменов попадание в санкционный список должно стать предупреждением и сигналом, полагает политолог. "Для таких бизнесменов, как Александр Ярославский, Константин Жеваго и некоторых других - это определенное предупреждение, что они должны поддерживать не нынешнюю власть, не так называемые антироссийские силы, как считают в Москве, а поддерживать "наших" - тех, кто выступает за нормализацию отношений с Россией. Это сигнал: если вы будете вести себя правильно, и намек на это прозвучал в Москве, то вас могут и вычеркнуть из этих списков", - считает политолог.

В то же время, по его мнению, Кремль может расширить санкционный список, что будет своеобразным намеком для тех политиков и бизнесменов, которые имеют пророссийскую позицию, но часто ведут свою самостоятельную игру. "Им тоже посылают предупреждения. Например, нет (персональных, - ред.) санкций против Дмитрия Фирташа и Сергея Левочкина, но в санкционном списке есть их партнер Иван Фурсин", - подчеркивает политолог.

Помимо частного бизнеса, РФ применила санкции к некоторым государственным компаниям. Среди прочего, речь идет об "Укрспирте", "Государственной продовольственно-зерновой корпорации", "ВостГОКе" и других.

В НАЭК "Энергоатом" РБК-Украина заверили, что санкции, примененные к предприятиям, которые входят в структуру компании, никак не скажутся на ее деятельности и не отразятся на поставках ядерного топлива. В пресс-службе уточнили, что несколько предприятий НАЭК, попавших в список российских санкций, ориентированы на работу исключительно на украинском рынке.

В "Энергоатоме" также не видят проблем с поставками уранового концентрата с государственного Восточного ГОКа. Поскольку доля "ВостГОКа" в поставках урана атомной генерации невелика, это не отразится на работе украинских АЭС, уверены в НАЭК.

Как и на кого повлияют санкции

Введение санкций против Украины нацелено исключительно на российских граждан и медиа, считает Юрий Стець. Но, по его мнению, для 90% лиц из списка, в частности и для него самого, это абсолютно ничего не значит.

"Я понимаю логику, почему я туда попал. Я в понимании Путина, Медведева и их окружения - украинский Геббельс, который ведет против них информационную войну. Но это ориентация на русских, чтобы вышла какая-то ведущая на канале "Вести", рассказала, какой крутой Медведев, потому что составил целый список, затем его утвердил Путин и что якобы для нас всех теперь это трагедия", - поясняет министр информполитики.

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко", один из влиятельных членов президентской команды Сергей Березенко также убежден, что обнародованный российский санкционный список - это неудачная попытка зеркально ответить на ужесточение санкций против Российской Федерации.

Березенко называет санкционный перечень достаточно манипулятивным, поскольку в нем есть ряд лиц, которых он не считает "большими врагами России". "Очевидно, это сделано, среди прочего, для того, чтобы поддержать тех, кто сейчас будет бороться за президентскую должность. Или для поддержки потенциальных кандидатов от тех или иных партий-сторонников политики Российской Федерации, которые будут участвовать в парламентских выборах 2019 года", - полагает Березенко.

Некоторые политики наверняка будут использовать внесение их фамилий в список на президентских и на парламентских выборах в качестве подтверждения своей патриотической позиции, соглашается Владимир Фесенко. "Но некоторые рядовые депутаты от "Оппозиционного блока" могли попасть туда в качестве предупреждения их патронам, главным акционерам ОБ - Ахметову, Левочкину и Фирташу: "Вот, вас нет в санкционном списке, мы пока наказываем ваших младших партнеров, но если вдруг вы будете проводить политику, которая не будет соответствовать интересам Москвы, то в списке можно появиться и вы", - рассуждает политолог.

Юлию Тимошенко, которую оппоненты часто упрекают в пророссийской позиции, могли внести в санкционный список в качестве предупреждения, допускает Фесенко. "Думаю, это также предупреждение самой Тимошенко о том, что Москва недовольна ее риторикой и действиями в течение последних двух месяцев. Имеется в виду - публичной поддержкой членства в НАТО, патриотической и антироссийской риторикой, которую в последние месяцы активно использует Тимошенко, - предполагает Фесенко. - Но, как ни парадоксально, для Тимошенко это выгодно, ведь сейчас на любые обвинения в свой адрес в пророссийской позиции она может говорить, что все эти обвинения опровергаются самой Россией, которая внесла ее в список".

Над текстом работали: Ульяна Безпалько, Ростислав Шаправский, Владислав Красинский, Дмитрий Уляницкий, Мария Цатурян