В РФ опубликовали новый санкционный список

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)

В список добавилось 7 компаний и 245 человек

Кабинет министров Российской Федерации (РФ) опубликовал расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства РФ.

В соответствующем документе российского ведомства появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Среди новых лиц присутствует экс-министр по вопросам чрезвычайных ситуаций, депутат Виктор Балога, депутаты Евгений Балицкий, Михаил Добкин и Александр Вилкул, мэр Одессы Геннадий Труханов и экс-гендиректор канала "112 Украина" Егор Бенкендорф.

Также в список включены украинские оборонные предприятия "Укроноборпром, "Укрспецэкспорт, ООО ТЭП "Вертикаль", "Государественный экспортимпортный банк Украины", "Первая логистическая компания", ПАО "Центрэнерго" и группа ТАС.

Кроме того, в списке: первый заместитель Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой, министр по делам ветеранов Ирина Фриз, депутат от партии "Батькивщина" Игорь Луценко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Россия расширила санкции против Украины.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России".

Отметим, Россия ввела санкции против Украины 1 ноября, под их действие попали 322 физических лиц и 68 компаний. В санкционный список вошли министр внутренних дел Арсен Аваков, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко и сын президента Украины Алексей Порошенко. Санкции предполагают заморозку средств и имущества на территории России, а также запрет на вывод денег.