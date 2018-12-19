Сенаторы США готовят резолюцию против "Северного потока-2"

Фото: Сенат США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Также в сенаторы будут требовать предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Азовском море

Около 40 американских сенаторов внесут в Сенат США резолюцию, направленную против проекта газопровода "Северный поток 2" и требующую предпринять действия из-за атаки РФ на украинские корабли в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Hill, которая располагает копией документа.

Как сообщает издание, сенаторы готовят резолюцию, в которой призывают свернуть проект газопровода ввиду того, что он несет угрозу энергетической безопасности Европы, а также призывают Российскую Федерацию гарантировать свободу навигации в Керченском проливе.

"Соединенным Штатам и их союзникам необходимо быстро, посредством веских и решительных действий противодействовать российской военной агрессии в Керченском проливе", - отмечется в резолюции.

Кроме этого, в ней содержится призыв непосредственно к президенту США Дональду Трампу работать с Конгрессом и американскими союзниками "для сдерживания Российской Федерации от дальнейшей агрессии". Также сенаторы призывают президента обеспечивать свободу навигации в акватории Черного моря, укреплять военный потенциал Украины, в том числе предоставляя ей дополнительную помощь для обеспечения безопасности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов рассказал о том, что Украина готовит новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

Напомним, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что прокладка газопровода "Северный поток-2" возможна, если при этом будут сохраняться "ключевые интересы Украины".