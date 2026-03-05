Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)

Відзавтра, 6 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.
Згідно з інформацією правоохоронця, на деяких автомобільних дорогах України вже з завтрашнього дня - п'ятниці, 6 березня - з'являться нові комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Він уточнив, що всього завтра запрацюють ще 37 камер:
При цьому загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР (у різних куточках України) складе 377.
Всі адреси камер фотовідеофіксації та дозволену швидкість руху можна переглянути онлайн - на порталі Міністерства внутрішніх справ України.
Білошицький поділився також переліком локацій, на яких з 6 березня запрацюють нові (або відновлені) комплекси автофіксації порушень ПДР.
Бровари (Київська область):
Обухів (Київська область) - вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).
Вишгород (Київська область):
Біла Церква (Київська область):
Київська область:
Чернігів (Чернігівська область) - перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).
Чернігівська область - 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).
Вінниця (Вінницька область):
Чорноморськ (Одеська область) - перехрестя вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16-47).
Одеська область:
Золотоноша (Черкаська область) - вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).
Волинська область - 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).
Житомирська область - 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Івано-Франківська область:
Львівська область:
