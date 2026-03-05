Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "серійних порушників" ПДР хочуть карати суворіше та розповідали, що може змінитись для водіїв в Україні.

Крім того, ми пояснювали, як водіям перевірити й швидко сплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).

Читайте також про рекордні штрафи для водіїв - які порушення "коштують" до 51 тисячі гривень.