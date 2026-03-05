Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)

С завтрашнего дня, 6 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.
Согласно информации правоохранителя, на некоторых автомобильных дорогах Украины уже с завтрашнего дня - пятницы, 6 марта - появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Он уточнил, что всего завтра заработают еще 37 камер:
При этом общее количество комплексов автофиксации нарушений ПДД (в разных уголках Украины) составит 377.
Все адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно посмотреть онлайн - на портале Министерства внутренних дел Украины.
Билошицкий поделился также перечнем локаций, на которых с 6 марта заработают новые (или восстановленные) комплексы автофиксации нарушений ПДД.
Бровары (Киевская область):
Обухов (Киевская область) - ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).
Вышгород (Киевская область):
Белая Церковь (Киевская область):
Киевская область:
Чернигов (Черниговская область) - перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).
Черниговская область - 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).
Винница (Винницкая область):
Черноморск (Одесская область) - перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16-47).
Одесская область:
Золотоноша (Черкасская область) - ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).
Волынская область - 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).
Житомирская область - 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).
Ивано-Франковская область:
Львовская область:
