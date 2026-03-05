RU

Общество Образование Деньги Изменения

Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)

11:48 05.03.2026 Чт
4 мин
Привычные маршруты в разных областях могут стать "дороже" для нарушителей
aimg Ирина Костенко
Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают в разных локациях (фото иллюстративное: Getty Images)

С завтрашнего дня, 6 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.

Читайте также: Это может убить: в полиции сказали, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям

Сколько всего комплексов будет на дорогах Украины

Согласно информации правоохранителя, на некоторых автомобильных дорогах Украины уже с завтрашнего дня - пятницы, 6 марта - появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Он уточнил, что всего завтра заработают еще 37 камер:

  • 35 из них - установят в новых местах;
  • еще 2 прибора - возобновят работу.

При этом общее количество комплексов автофиксации нарушений ПДД (в разных уголках Украины) составит 377.

Все адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно посмотреть онлайн - на портале Министерства внутренних дел Украины.

Водителей предупредили о запуске еще 37 комплексов автофиксации нарушений ПДД (инфографика: facebook.com/Bilosh)

Где заработают камеры автофиксации нарушений

Билошицкий поделился также перечнем локаций, на которых с 6 марта заработают новые (или восстановленные) комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Бровары (Киевская область):

  • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов (Киевская область) - ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).

Вышгород (Киевская область):

  • перекресток ул. Шолуденко - ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);
  • перекресток просп. Шевченко - ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская).

Белая Церковь (Киевская область):

  • бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса);
  • проспект Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости);
  • проспект Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова).

Киевская область:

  • 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).

Чернигов (Черниговская область) - перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).

Черниговская область - 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).

Винница (Винницкая область):

  • ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);
  • перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы).

Черноморск (Одесская область) - перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16-47).

Одесская область:

  • 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).

Золотоноша (Черкасская область) - ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).

Волынская область - 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).

Житомирская область - 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).

Ивано-Франковская область:

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).

Львовская область:

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любень);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Камянополь);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);
  • 10 км+165 автодороги Т-14-16 (направление прибора с. Навария);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).

Напомним, ранее мы сообщали, что "серийных нарушителей" ПДД хотят наказывать строже и рассказывали, что может измениться для водителей в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

