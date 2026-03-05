Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)

Відзавтра, 6 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Білошицький поділився також переліком локацій, на яких з 6 березня запрацюють нові (або відновлені) комплекси автофіксації порушень ПДР.

Водіїв попередили про запуск ще 37 комплексів автофіксації порушень ПДР (інфографіка: facebook.com/Bilosh)

Всі адреси камер фотовідеофіксації та дозволену швидкість руху можна переглянути онлайн - на порталі Міністерства внутрішніх справ України.

При цьому загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР (у різних куточках України) складе 377 .

Він уточнив, що всього завтра запрацюють ще 37 камер :

Згідно з інформацією правоохоронця, на деяких автомобільних дорогах України вже з завтрашнього дня - п'ятниці, 6 березня - з'являться нові комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

