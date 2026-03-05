ua en ru
Головна » Життя » Зміни

Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)

11:48 05.03.2026 Чт
4 хв
Звичні маршрути у різних областях можуть стати "дорожчими" для порушників
aimg Ірина Костенко
Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список) Нові камери автофіксації порушень ПДР запрацюють у різних локаціях (фото ілюстративне: Getty Images)

Відзавтра, 6 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.

Читайте також: Це може вбити: у поліції сказали, які порушення ПДР найчастіше призводять до аварій

Скільки всього комплексів буде на дорогах України

Згідно з інформацією правоохоронця, на деяких автомобільних дорогах України вже з завтрашнього дня - п'ятниці, 6 березня - з'являться нові комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Він уточнив, що всього завтра запрацюють ще 37 камер:

  • 35 із них - встановлять у нових місцях;
  • ще 2 прилади - відновлять роботу.

При цьому загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР (у різних куточках України) складе 377.

Всі адреси камер фотовідеофіксації та дозволену швидкість руху можна переглянути онлайн - на порталі Міністерства внутрішніх справ України.

Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)Водіїв попередили про запуск ще 37 комплексів автофіксації порушень ПДР (інфографіка: facebook.com/Bilosh)

Де запрацюють камери автофіксації порушень

Білошицький поділився також переліком локацій, на яких з 6 березня запрацюють нові (або відновлені) комплекси автофіксації порушень ПДР.

Бровари (Київська область):

  • перехрестя вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В'ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехрестя вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В'ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
  • перехрестя вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехрестя вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

Обухів (Київська область) - вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

Вишгород (Київська область):

  • перехрестя вул. Шолуденка - вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
  • перехрестя просп. Шевченка - вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

Біла Церква (Київська область):

  • бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
  • проспект Князя Володимира (спуск із шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);
  • проспект Незалежності, 40 (смуга руху в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

Київська область:

  • 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Чернігів (Чернігівська область) - перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

Чернігівська область - 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

Вінниця (Вінницька область):

  • вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
  • перехрестя Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

Чорноморськ (Одеська область) - перехрестя вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16-47).

Одеська область:

  • 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).

Золотоноша (Черкаська область) - вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

Волинська область - 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

Житомирська область - 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Івано-Франківська область:

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

Львівська область:

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що "серійних порушників" ПДР хочуть карати суворіше та розповідали, що може змінитись для водіїв в Україні.

Крім того, ми пояснювали, як водіям перевірити й швидко сплатити штраф за порушення Правил дорожнього руху (ПДР).

Читайте також про рекордні штрафи для водіїв - які порушення "коштують" до 51 тисячі гривень.

