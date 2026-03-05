Штрафів може стати більше: де в Україні запрацюють ще 37 камер фіксації порушень ПДР (список)
Відзавтра, 6 березня, на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху (ПДР).
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького у Facebook.
Скільки всього комплексів буде на дорогах України
Згідно з інформацією правоохоронця, на деяких автомобільних дорогах України вже з завтрашнього дня - п'ятниці, 6 березня - з'являться нові комплекси автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
Він уточнив, що всього завтра запрацюють ще 37 камер:
- 35 із них - встановлять у нових місцях;
- ще 2 прилади - відновлять роботу.
При цьому загальна кількість комплексів автофіксації порушень ПДР (у різних куточках України) складе 377.
Всі адреси камер фотовідеофіксації та дозволену швидкість руху можна переглянути онлайн - на порталі Міністерства внутрішніх справ України.
Водіїв попередили про запуск ще 37 комплексів автофіксації порушень ПДР (інфографіка: facebook.com/Bilosh)
Де запрацюють камери автофіксації порушень
Білошицький поділився також переліком локацій, на яких з 6 березня запрацюють нові (або відновлені) комплекси автофіксації порушень ПДР.
Бровари (Київська область):
- перехрестя вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В'ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехрестя вул. Київська - вул. Героїв України - вул. Чорновола В'ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
- перехрестя вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехрестя вул. Київська - вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).
Обухів (Київська область) - вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).
Вишгород (Київська область):
- перехрестя вул. Шолуденка - вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
- перехрестя просп. Шевченка - вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).
Біла Церква (Київська область):
- бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
- проспект Князя Володимира (спуск із шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);
- проспект Незалежності, 40 (смуга руху в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).
Київська область:
- 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
- 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Чернігів (Чернігівська область) - перехрестя просп. Миру - вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).
Чернігівська область - 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).
Вінниця (Вінницька область):
- вул. В'ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
- перехрестя Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).
Чорноморськ (Одеська область) - перехрестя вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16-47).
Одеська область:
- 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).
Золотоноша (Черкаська область) - вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).
Волинська область - 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).
Житомирська область - 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Івано-Франківська область:
- 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).
Львівська область:
- 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
- 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам'янопіль);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
- 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
- 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
- 10 км+165 автодороги Т-14–16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
- 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).
