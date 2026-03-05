ua en ru
Чт, 05 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)

11:48 05.03.2026 Чт
4 мин
Привычные маршруты в разных областях могут стать "дороже" для нарушителей
aimg Ирина Костенко
Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список) Новые камеры автофиксации нарушений ПДД заработают в разных локациях (фото иллюстративное: Getty Images)

С завтрашнего дня, 6 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.

Читайте также: Это может убить: в полиции сказали, какие нарушения ПДД чаще всего приводят к авариям

Сколько всего комплексов будет на дорогах Украины

Согласно информации правоохранителя, на некоторых автомобильных дорогах Украины уже с завтрашнего дня - пятницы, 6 марта - появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Он уточнил, что всего завтра заработают еще 37 камер:

  • 35 из них - установят в новых местах;
  • еще 2 прибора - возобновят работу.

При этом общее количество комплексов автофиксации нарушений ПДД (в разных уголках Украины) составит 377.

Все адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно посмотреть онлайн - на портале Министерства внутренних дел Украины.

Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)Водителей предупредили о запуске еще 37 комплексов автофиксации нарушений ПДД (инфографика: facebook.com/Bilosh)

Где заработают камеры автофиксации нарушений

Билошицкий поделился также перечнем локаций, на которых с 6 марта заработают новые (или восстановленные) комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Бровары (Киевская область):

  • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
  • перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление).

Обухов (Киевская область) - ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).

Вышгород (Киевская область):

  • перекресток ул. Шолуденко - ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);
  • перекресток просп. Шевченко - ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская).

Белая Церковь (Киевская область):

  • бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса);
  • проспект Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости);
  • проспект Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова).

Киевская область:

  • 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).

Чернигов (Черниговская область) - перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).

Черниговская область - 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).

Винница (Винницкая область):

  • ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);
  • перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы).

Черноморск (Одесская область) - перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16-47).

Одесская область:

  • 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).

Золотоноша (Черкасская область) - ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).

Волынская область - 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).

Житомирская область - 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).

Ивано-Франковская область:

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).

Львовская область:

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любень);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Камянополь);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);
  • 10 км+165 автодороги Т-14-16 (направление прибора с. Навария);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).

Напомним, ранее мы сообщали, что "серийных нарушителей" ПДД хотят наказывать строже и рассказывали, что может измениться для водителей в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Национальная полиция ПДР Патрульная служба Автомобильное движение Советы водителям Правила безопасности Штрафы Камеры
Новости
Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным
Украина требует от Венгрии доступа к переданным Россией пленным
Аналитика
Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Доллар идет на рекорд, бензин взлетел в цене: как война на Ближнем Востоке влияет на цены в Украине