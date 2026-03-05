Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)

С завтрашнего дня, 6 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.

Билошицкий поделился также перечнем локаций, на которых с 6 марта заработают новые (или восстановленные) комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Водителей предупредили о запуске еще 37 комплексов автофиксации нарушений ПДД (инфографика: facebook.com/Bilosh)

Все адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно посмотреть онлайн - на портале Министерства внутренних дел Украины.

При этом общее количество комплексов автофиксации нарушений ПДД (в разных уголках Украины) составит 377 .

Он уточнил, что всего завтра заработают еще 37 камер :

Согласно информации правоохранителя, на некоторых автомобильных дорогах Украины уже с завтрашнего дня - пятницы, 6 марта - появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.

Напомним, ранее мы сообщали, что "серийных нарушителей" ПДД хотят наказывать строже и рассказывали, что может измениться для водителей в Украине.

Кроме того, мы объясняли, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

Читайте также о рекордных штрафах для водителей - какие нарушения "стоят" до 51 тысячи гривен.