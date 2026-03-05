Штрафов может стать больше: где в Украине заработают еще 37 камер фиксации нарушений ПДД (список)
С завтрашнего дня, 6 марта, на автомобильных дорогах Украины заработают еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого в Facebook.
Сколько всего комплексов будет на дорогах Украины
Согласно информации правоохранителя, на некоторых автомобильных дорогах Украины уже с завтрашнего дня - пятницы, 6 марта - появятся новые комплексы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.
Он уточнил, что всего завтра заработают еще 37 камер:
- 35 из них - установят в новых местах;
- еще 2 прибора - возобновят работу.
При этом общее количество комплексов автофиксации нарушений ПДД (в разных уголках Украины) составит 377.
Все адреса камер фотовидеофиксации и разрешенную скорость движения можно посмотреть онлайн - на портале Министерства внутренних дел Украины.
Водителей предупредили о запуске еще 37 комплексов автофиксации нарушений ПДД (инфографика: facebook.com/Bilosh)
Где заработают камеры автофиксации нарушений
Билошицкий поделился также перечнем локаций, на которых с 6 марта заработают новые (или восстановленные) комплексы автофиксации нарушений ПДД.
Бровары (Киевская область):
- перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Героев Украины - ул. Черновола Вячеслава (направление прибора г. Чернигов, попутное направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, встречное направление);
- перекресток ул. Киевская - ул. Шевченко (направление прибора г. Чернигов, попутное направление).
Обухов (Киевская область) - ул. Киевская, 119 (направление прибора с. Таценки).
Вышгород (Киевская область):
- перекресток ул. Шолуденко - ул. Борисо-Глебская (направление прибора ул. Фруктовая);
- перекресток просп. Шевченко - ул. Набережная (направление прибора ул. Киевская).
Белая Церковь (Киевская область):
- бульвар Александрийский, 113 (полоса движения в направлении ул. Соборная, направление прибора ул. Василия Стуса);
- проспект Князя Владимира (спуск с путепровода в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора просп. Независимости);
- проспект Независимости, 40 (полоса движения в направлении ул. Людмилы Павличенко, направление прибора ул. Митрофанова).
Киевская область:
- 23 км+550 автодороги М-07 (направление прибора г. Киев);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (направление прибора г. Киев);
- 39 км+140 автодороги М-05 (направление прибора г. Одесса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (направление прибора г. Киев).
Чернигов (Черниговская область) - перекресток просп. Мира - ул. Лисковицкая (направление прибора ул. Шевченко).
Черниговская область - 125 км+385 автодороги М-02 (направление прибора с. Бобрик).
Винница (Винницкая область):
- ул. Вячеслава Черновола (возле Киевского моста, направление прибора ул. Киевская);
- перекресток Немировского шоссе и улицы Покровская (направление прибора ул. Гетмана Мазепы).
Черноморск (Одесская область) - перекресток ул. Защитников Украины и Виталия Шума (направление прибора автодорога Т-16-47).
Одесская область:
- 141 км+319 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени);
- 142 км+028 автодороги М-15 (направление прибора г. Рени).
Золотоноша (Черкасская область) - ул. Шевченко, 107 (направление прибора ул. Соборная).
Волынская область - 82 км+929 автодороги М-19 (направление прибора г. Луцк).
Житомирская область - 228 км+889 автодороги М-06 (направление прибора г. Киев).
Ивано-Франковская область:
- 89 км+147 автодороги Н-10 (направление прибора с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (направление прибора с. Пийло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (направление прибора г. Коломыя);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (направление прибора с. Ямница).
Львовская область:
- 10 км+300 автодороги Н-13 (направление прибора с. Великий Любень);
- 532 км+842 автодороги М-06 (направление прибора с. Камянополь);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (направление прибора г. Шептицкий);
- 56 км+820 автодороги М-11 (направление прибора с. Твиржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (направление прибора г. Львов);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (направление прибора с. Вязовая);
- 584 км+510 автодороги М-06 (направление прибора г. Львов);
- 10 км+165 автодороги Т-14-16 (направление прибора с. Навария);
- 645 км+057 автодороги М-06 (направление прибора г. Стрый).
