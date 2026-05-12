Штрафи для велосипедистів: за що карають "водіїв" і на які суми можна "влетіти"

Головне: Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку.

Штраф за порушення ПДР велосипедистом становить 340 грн.

За порушення у стані сп’яніння розмір штрафу складає 680 грн .

. Якщо порушення спричинило аварійну обстановку, штраф становить 850 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.

або громадські роботи від 20 до 40 годин. Велосипед має бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: білим спереду, оранжевими по боках, червоним позаду.

Вимоги та заборони для велосипедистів

"Рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Крім того, велосипедист має право керувати велосипедом, який обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду - білого кольору, по боках - оранжевого, позаду - червоного", - пояснює Буліменко.

Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути увімкнений ліхтар (фара).

Велосипедистам забороняється:

Керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби - з вимкненим ліхтарем чи без світлоповертачів.

Рухатися по автомагістралях і дорогах для автомобілів, коли поряд облаштовано велосипедну доріжку.

Рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих.

Під час руху триматися за інший транспортний засіб.

Яке покарання "світить" за порушення

Відповідальність за порушення велосипедистами Правил дорожнього руху передбачена ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Порушення караються штрафом у розмірі: