Їхати чи йти? Як правильно перетинати дорогу з велосипедом і за що можуть виписати штраф

Велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху, проте не всі вони знають, як правильно перетинати дорогу й поводитися на пішохідному переході.

РБК-Україна розпитало адвоката й магістра права Євгена Буліменка , як правильно перетинати дорогу велосипедистам - їхати чи іти, а також за що можуть виписати штраф.

Як правильно велосипедистам їздити дорогами та перетинати їх

За словами експерта, велосипедисти повинні переїжджати проїзну частину на велосипедному переїзді, а у випадку його відсутності - відповідно до вимог чинних Правил дорожнього руху.

При цьому рух по проїзній частині дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі - якомога правіше (за винятком випадків, коли виконується об'їзд). Тобто рухаючись групами, велосипедисти повинні їхати один за одним - щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху.

Крім того, рухаючись проїзною частиною, велосипедисти (як повноправні учасники дорожнього руху), повинні дотримуватися встановлених правил проїзду пішохідних переходів.

"Так, наближаючись до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, велосипедист повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися - щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека (пункт 18.1 ПДР)", - наголосив юрист.

На регульованих пішохідних переходах велосипедисти повинні керуватися сигналами регулювальника або світлофора (пункт 6.5 ПДР). В іншому випадку - велосипедист повинен злізти з велосипеда та перейти дорогу як пішохід.

Як велосипедистів можуть покарати за порушення ПДР

Буліменко пояснив, що за порушення велосипедистами правил проїзду пішохідних переходів, на них може бути накладено штраф у розмірі 340 грн.

Якщо ж велосипедист на момент вчинення правопорушення перебував у стані сп'яніння, сума штрафу становитиме 680 грн.

Крім того, якщо правопорушення спричинило створення аварійної обстановки, на велосипедиста може бути накладене стягнення у вигляді:

або штрафу в розмірі 850 грн

або громадських робіт на строк від 20 до 40 годин

Згідно зі статтею 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), велосипедистів, як і пішоходів, можуть покарати за: