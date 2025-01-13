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Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор: що каже поліція

Понеділок 13 січня 2025 14:38
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Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор: що каже поліція ПДР створені для всіх учасників дорожнього руху (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Патрульній поліції Києва розповіли, чи мають право велосипедисти ігнорувати сигнали світлофора.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор

У Патрульній поліції розповіли, як побачили у Шевченківському районі Києва велосипедиста, який проїхав на червоний сигнал світлофора (а також опублікували відповідний відеофрагмент, записаний на камеру).

З огляду на таку ситуацію громадянам нагадали, що згідно з пунктом 6.7 правил дорожнього руху (ПДР) України, велосипедисти повинні виконувати вимоги правил дорожнього руху, що стосуються:

  • або водіїв
  • або пішоходів

Отже, інспектори (які перебували на той час на патрулюванні):

  • наздогнали велосипедиста-порушника;
  • зупинили його;
  • склали на нього постанову за частиною 2 статті 127 ("Порушення правил дорожнього руху особами, які керують велосипедами") КУпАП;
  • провели профілактичну бесіду - щодо недопущення порушень в майбутньому.

Зазначимо, що порушення ПДР особами, які керують велосипедами чи гужовим транспортом (виходячи із вищезазначеної статті Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян - 340 гривень.

"Закликаємо всіх учасників дорожнього руху дотримуватися ПДР", - підсумували у поліції.

Чи можуть велосипедисти ігнорувати світлофор: що каже поліція

Допис правоохоронців (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно перетинати дорогу з велосипедом (їхати чи йти), щоб не отримати покарання.

Читайте також про перевезення велосипедів і самокатів у транспорті - кому й за що можуть виписати штраф.

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