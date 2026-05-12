Штрафы для велосипедистов: за что наказывают "водителей" и на какие суммы можно "влететь"

Штраф за нарушение ПДД велосипедистом составляет 340 грн.

За нарушение в состоянии опьянения размер штрафа составляет 680 грн.

Если нарушение повлекло аварийную обстановку, штраф составляет 850 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.

Велосипед должен быть оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: белым спереди, оранжевыми по бокам, красным сзади.

Требования и запреты для велосипедистов

"Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного", - объясняет Булименко.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть включен фонарь (фара).

Велосипедистам запрещается:

Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток - с выключенным фонарем или без светоотражателей.

Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.

Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.

Во время движения держаться за другое транспортное средство.

Какое наказание "светит" за нарушение

Ответственность за нарушение велосипедистами Правил дорожного движения предусмотрена ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушения наказываются штрафом в размере: