Штрафы для велосипедистов: за что наказывают "водителей" и на какие суммы можно "влететь"

08:00 12.05.2026 Вт
С какого возраста велосипедистам разрешено ездить по дороге?
Василина Копытко, Евгений Булименко Эксперт
Велосипедистам запрещено двигаться по тротуарам (фото: Freepik)

Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, на которых распространяется действие Правил дорожного движения. В случае их несоблюдения предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

О том, за какие нарушения и как наказывают велосипедистов, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.

Главное:

  • Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
  • Штраф за нарушение ПДД велосипедистом составляет 340 грн.
  • За нарушение в состоянии опьянения размер штрафа составляет 680 грн.
  • Если нарушение повлекло аварийную обстановку, штраф составляет 850 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.
  • Велосипед должен быть оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: белым спереди, оранжевыми по бокам, красным сзади.

Требования и запреты для велосипедистов

"Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного", - объясняет Булименко.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть включен фонарь (фара).

Велосипедистам запрещается:

  • Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток - с выключенным фонарем или без светоотражателей.
  • Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.
  • Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.
  • Во время движения держаться за другое транспортное средство.

Какое наказание "светит" за нарушение

Ответственность за нарушение велосипедистами Правил дорожного движения предусмотрена ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушения наказываются штрафом в размере:

  • 340 грн за нарушение ПДД;
  • 680 грн в случае, если лицо находится в состоянии опьянения;
  • 850 грн или общественные работы сроком от двадцати до 40 часов, если нарушение повлечет аварийную обстановку.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

