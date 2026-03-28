В Україні хочуть запровадити систему штрафних балів для водіїв: як вона працюватиме

В Україні вже в цьому році планують впровадити систему штрафних балів для водіїв. За певну кількість порушень людей будуть позбавляти водійських прав.

Нардеп пояснив, що наразі водії можуть по 10-20 разів на день перевищувати швидкість. Це все фіксують камери або ж співробітники патрульної поліції. За скоєне водії отримують штрафи, але це не вирішує проблему, оскільки вони сплачують їх і продовжують порушувати ПДР.

Крейденко наголосив, що така система не працює в ЄС і такий підхід не сприймається нашим суспільством. Тому для вирішення цієї проблеми в Україні планують ввести систему штрафних балів.

"Якщо ми вводимо цю систему штрафних балів, то водії отримують за кожне порушення правил дружнього руху певний бал. Якщо цей бал, наприклад, до 15 балів вони назбирають за різні види порушень протягом року, то в них забирається посвідчення водія, вони йдуть знову складають іспити, (навчаються водити культурно правильно відповідно до вимог, і потім тільки вони мають можливість повернути ці права назад", - сказав нардеп.

Він додав, що така система працює в Німеччині, Франції, США, Польщі. Вона показала певні результати і дає змогу налякати порушників і отримати віддачу від їх свідомості, щоб вони керували транспортом не порушуючи ПДР.

Також Крейденко висловив сподівання, що відповідний законопроєкт буде ухвалено вже в цьому році.