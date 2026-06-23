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Штрафы за превышение скорости вырастут до 17 тысяч гривен: нардеп назвала суммы

13:47 23.06.2026 Вт
2 мин
Размер штрафа будет зависеть от скорости
aimg Ирина Глухова
Штрафы за превышение скорости вырастут до 17 тысяч гривен: нардеп назвала суммы Иллюстративное фото: в Украине планируют резко повысить штрафы за превышение скорости (freepik)
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В Верховной Раде готовят законопроект о существенном увеличении штрафов за превышение скорости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата от партии "Слуга народа" Ольгу Василевскую-Смаглюк в Telegram.

"В Верховной Раде готовят повышение штрафов за превышение скорости", - написала депутат.

По ее словам, соответствующий законопроект разработан совместно с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины.

Документ называется "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ужесточения ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах".

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Какие штрафы действуют сейчас

В настоящее время в Украине предусмотрены следующие штрафы за превышение скорости:

  • свыше 20 км/ч - 340 гривен;
  • свыше 50 км/ч - 1700 гривен.

Какие штрафы предлагают ввести

Законопроект предусматривает следующие размеры штрафов:

  • свыше 20 км/ч - 680 гривен;
  • свыше 40 км/ч - 2040 гривен;
  • свыше 60 км/ч - 2720 гривен;
  • свыше 80 км/ч - 3400 гривен;
  • пять и более нарушений в течение года - 17 000 гривен.

На данный момент законопроект еще не принят Верховной Радой.

Штрафы для водителей

Напомним, уже в этом году в Украине планируют ввести систему штрафных баллов для водителей. За определенное количество нарушений людей будут лишать водительских прав.

Также стало известно, что на автомобильных дорогах Украины заработали еще 37 комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).

Кроме того, мы рассказывали, как водителям проверить и быстро оплатить штраф за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).

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