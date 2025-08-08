ua en ru
Штраф более 3 тысяч: кого запрещают ловить в водоемах Украины до конца сентября

Пятница 08 августа 2025 07:30
Украинцев предупредили о введении запрета на вылов популярных пресноводных (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Уже вскоре в Украине начинается летне-осенний запрет на вылов раков. Продлится он в большинстве областей до конца сентября текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ в Facebook.

С какого числа и в каких областях начинает действовать запрет

Согласно информации Госрыбагентства, летне-осенний запрет на вылов раков будет введен с целью сохранения и охраны их популяции в период второй линьки (во время которой они наиболее уязвимы).

Так, с 10 августа запрет начнется:

  • на водоемах Николаевской области;
  • на водоемах Херсонской области;
  • в Днепровско-Бугской устьевой системе.

Между тем на подавляющем большинстве рыбохозяйственных водных объектов Украины запрет на вылов этих пресноводных жителей будет продолжаться:

  • с 15 августа;
  • до 30 сентября.

Украинцам напомнили, что линька - естественный и чрезвычайно важный процесс в жизни раков, ведь для того, чтобы расти, они вынуждены "периодически сбрасывать свой старый, твердый хитиновый панцирь".

"Период формирования и укрепления нового панциря может длиться от одного до полутора месяцев. Во время этого процесса и в течение нескольких недель после него раки чрезвычайно уязвимы - именно поэтому в это время действует запрет на их вылов", - объяснили в Госрыбагентстве.

Кроме того, внимание рыбаков обратили на то, что на Закарпатье доминирующие группировки речных раков (по научным данным) сформированы краснокнижным широкопалым раком, запрет на вылов которого действует в течение всего года.

Штраф более 3 тысяч: кого запрещают ловить в водоемах Украины до конца сентябряО введении запрета украинцев предупредили заранее (иллюстрация: facebook.com/dargua)

Как могут наказать рыбаков за незаконный вылов раков

За вылов раков в период запрета в Украине предусмотрено наказание:

  • от административного штрафа;
  • до уголовной ответственности.

Кроме того, нарушителям необходимо будет возместить нанесенный рыбному хозяйству ущерб.

При этом компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 гривны.

"Рак - это не только ценный пищевой продукт, но и важное звено экосистемы. Он выполняет роль "санитара" водоемов, поедая остатки органики и очищая дно", - напомнили в Госрыбагентстве.

Следовательно, уменьшение его популяции негативно влияет на экологический баланс рек и озер.

"Поэтому обращаемся к рыбакам с просьбой помнить об ответственном отношении к этим речным жителям и придерживаться установленных ограничений", - подытожили в государственном агентстве.

Штраф более 3 тысяч: кого запрещают ловить в водоемах Украины до конца сентябряПубликация Госрыбагентства (скриншот: facebook.com/dargua)

Напомним, ранее мы рассказывали о секретах успешной рыбалки в жару - как выбрать лучшее место, время и прикорм.

Кроме того, мы объясняли, какие рыболовные снасти строго запрещены в Украине.

Читайте также, стоит ли на самом деле отпускать пойманную рыбу.

