Жест ввічливості чи порушення: що "світить" водіям за подяку аварійкою

Українські водії часто використовують сигнал аварійки для того, щоб подякувати іншим учасникам дорожнього руху. Законом чітко визначено, коли її можна вмикати, і порушення цих правил може мати серйозні наслідки.

Коли можна вмикати аварійку

Випадки, за яких дозволяється ввімкнення аварійної світлової сигналізації, встановлені п. 9.9 Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України.

Аварійна сигналізація повинна бути ввімкнена:

у разі вимушеної зупинки на дорозі;

у разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар;

на механічному транспортному засобі, що рухається з технічними несправностями, якщо такий рух не заборонено цими Правилами;

на механічному транспортному засобі, що буксирується;

на механічному транспортному засобі, позначеному розпізнавальним знаком "Діти", що перевозить організовану групу дітей, під час їх посадки чи висадки;

на всіх механічних транспортних засобах колони під час їх зупинки на дорозі;

у разі скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Також при скоєнні дорожньо-транспортної пригоди разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації повинен бути встановлений знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар на відстані, що забезпечує безпеку дорожнього руху, але не ближче 20 м до транспортного засобу в населених пунктах і 40 м поза ними.

Чи можна дякувати аварійкою

"Таким чином використання аварійної світлової сигналізації в інших випадках, не передбачених Правилами дорожнього руху, зокрема, для подяки іншим водіям, може вважатися адміністративним правопорушенням за ст. 122, ст. 125 КУпАП, за що передбачено попередження або штрафу в розмірі 510 гривень", - каже юрист.

Якщо зазначене вище порушення спричинило створення аварійної обстановки, а саме: примусило інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення безпеки особистої та інших громадян, водія може бути оштрафовано на 1 445 гривень або позбавлено права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.