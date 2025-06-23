ua en ru
Пн, 23 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Штраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за "благодарность" аварийкой

Понедельник 23 июня 2025 12:32
UA EN RU
Штраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за "благодарность" аварийкой "Благодарность" или "извинение" аварийкой - распространенный среди украинцев жест (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, когда водителям разрешено включать аварийную сигнализацию - согласно ПДД. А также правда ли, что за "благодарность" аварийкой на дороге украинцы могут получить штраф и остаться без прав.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.

Когда аварийку нужно включать обязательно

По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется информация, будто за "благодарность" на дороге аварийкой можно получить штраф и даже потерять водительское удостоверение.

Учитывая это, он напомнил гражданам, ссылаясь на Правила дорожного движения (ПДД), что водители могут включать аварийную сигнализацию (аварийку) по нескольким причинам - когда хотят передать определенную информацию другим участникам движения.

Так, согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена:

  • в случае вынужденной остановки на дороге;
  • в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;
  • на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;
  • на механическом транспортном средстве, которое буксируется;
  • на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;
  • на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;
  • в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.

Упоминаются ли в ПДД "благодарность" или "извинение" аварийкой

Белошицкий рассказал, что в ПДД не упоминается о "благодарности" или "извинениях" аварийной сигнализацией.

"Классический случай - когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге)", - объяснил правоохранитель.

Он отметил, что использование аварийки:

  • должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге;
  • не мешать движению;
  • не создавать аварийной обстановки.

"То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, мы не "формируем" вопрос вежливости на дороге", - добавил полицейский.

Наказание за неправильное использование предупредительных сигналов

В завершение Белошицкий сообщил, что согласно ПДД, за неправильное использование предупредительных сигналов в Украине предусмотрен штраф.

Так, в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) упоминается о нарушении правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.

Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.

"Лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях", - подчеркнул он и добавил, что представителям медиа "всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не яркие заголовки".

Штраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за &quot;благодарность&quot; аварийкойШтраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за &quot;благодарность&quot; аварийкойПубликация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

Напомним, ранее Белошицкий рассказал, соответствует ли действительности информация о том, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения ПДД в Украине существенно возрастут.

Читайте также о распространении в сети фейковой информации о якобы "новых штрафах" для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полиция ПДР Водительские права Советы водителям Штрафы Вождение
Новости
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
РФ, Иран и КНДР - это коалиция убийц: Зеленский отреагировал на ночной обстрел Украины
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде