Штраф и потеря прав? В полиции объяснили, наказывают ли водителей за "благодарность" аварийкой
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, когда водителям разрешено включать аварийную сигнализацию - согласно ПДД. А также правда ли, что за "благодарность" аварийкой на дороге украинцы могут получить штраф и остаться без прав.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.
Когда аварийку нужно включать обязательно
По словам Белошицкого, в последнее время в сети распространяется информация, будто за "благодарность" на дороге аварийкой можно получить штраф и даже потерять водительское удостоверение.
Учитывая это, он напомнил гражданам, ссылаясь на Правила дорожного движения (ПДД), что водители могут включать аварийную сигнализацию (аварийку) по нескольким причинам - когда хотят передать определенную информацию другим участникам движения.
Так, согласно пункту 9.9 ПДД, аварийная световая сигнализация должна быть включена:
- в случае вынужденной остановки на дороге;
- в случае остановки по требованию полицейского или вследствие ослепления водителя светом фар;
- на механическом транспортном средстве, которое движется с техническими неисправностями, если такое движение не запрещено;
- на механическом транспортном средстве, которое буксируется;
- на механическом транспортном средстве, обозначенном опознавательным знаком "Дети", перевозящем организованную группу детей, во время их посадки или высадки;
- на всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге;
- в случае совершения дорожно-транспортного происшествия.
Упоминаются ли в ПДД "благодарность" или "извинение" аварийкой
Белошицкий рассказал, что в ПДД не упоминается о "благодарности" или "извинениях" аварийной сигнализацией.
"Классический случай - когда водитель хочет поблагодарить или извиниться за маневр (например, за пропуск в очереди или за ошибку на дороге)", - объяснил правоохранитель.
Он отметил, что использование аварийки:
- должно соответствовать реальным условиям и обстановке на дороге;
- не мешать движению;
- не создавать аварийной обстановки.
"То есть аварийку не следует использовать в ситуациях, когда это создаст аварийную ситуацию. И конечно, мы не "формируем" вопрос вежливости на дороге", - добавил полицейский.
Наказание за неправильное использование предупредительных сигналов
В завершение Белошицкий сообщил, что согласно ПДД, за неправильное использование предупредительных сигналов в Украине предусмотрен штраф.
Так, в статье 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) упоминается о нарушении правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления.
Такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан - 510 гривен.
"Лишение водительских прав не предусмотрено в таких случаях", - подчеркнул он и добавил, что представителям медиа "всегда лучше ссылаться на официальные источники, а не яркие заголовки".
Публикация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)
Напомним, ранее Белошицкий рассказал, соответствует ли действительности информация о том, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения ПДД в Украине существенно возрастут.
Читайте также о распространении в сети фейковой информации о якобы "новых штрафах" для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.
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