Зміни з 1 липня? У поліції пояснили, чи зростуть штрафи за порушення ПДР
Останнім часом у мережі шириться інформація, буцімто з 1 липня 2025 року штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні суттєво зростуть. Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, чи відповідає така інформація дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.
Чи запровадять в Україні "нові штрафи" з 1 липня
Білошицький нагадав, що мережею шириться інформація, про "нові штрафи за порушення ПДР з 1 липня".
"Повідомляю: наразі таких змін не прийнято", - наголосив поліцейський.
Крім того, він закликав громадян:
- довіряти лише офіційним джерелам;
- не розповсюджувати неправдиву інформацію.
За словами Білошицького, про будь-які зміни до законодавства, що стосуються адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху чи публічного порядку - українців обов'язково повідомлять на офіційних сторінках.
Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)
Про які "нові штрафи" розповідають у мережі
Інформація про буцімто "нові" - "підвищені" штрафи - за деякі порушення ПДР почала з'являтись у мережі ще у середу, 11 червня.
Низка онлайн-ресурсів із посиланням на "експертів" повідомляла, нібито такі зміни наберуть чинності вже з наступного місяця - 1 липня 2025 року.
При цьому згадувались, зокрема, такі правопорушення ПДР й "нові штрафи" за них:
- перевищення швидкості під час руху (від 1020 до 1700 гривень);
- паркування у недозволених місцях (850 гривень і до 1500 гривень за послуги спецтехніки у разі евакуації);
- їзда без ременя безпеки (1530 гривень і окремо 1700 за непристебнуту дитину);
- розмови телефоном за кермом без гарнітури (1190 гривень);
- керування у стані сп'яніння (до 34000 гривень і конфіскація авто).
Нагадаємо, раніше Олексій Білошицький повідомляв про поширення у мережі фейкової інформації про буцімто "нові штрафи" для водіїв за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки.
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