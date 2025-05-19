Водіїв у мережі лякають "новими штрафами": у поліції сказали, чи це правда

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що останнім часом у мережі поширюють фейкову інформацію. Йдеться про буцімто "нові штрафи" для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.

Насамкінець він додав, що "так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу".

Білошицький нагадав також, що в будь-якому автомобілі повинні бути:

Правоохоронець уточнив, що жодних змін у вимогах до комплектації транспортних засобів в Україні не відбулося:

"Жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник - це фейк", - повідомив він.

За словами Білошицького, у ЗМІ поширюють інформацію "про нібито нові штрафи за відсутність аптечки , вогнегасника чи знака аварійної зупинки".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що водіям загрожують рекордні покарання та штрафи до 50 тисяч гривень.

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