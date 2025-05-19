Водіїв у мережі лякають "новими штрафами": у поліції сказали, чи це правда
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що останнім часом у мережі поширюють фейкову інформацію. Йдеться про буцімто "нові штрафи" для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію правоохоронця у Telegram.
Про які саме "нові штрафи" йдеться
За словами Білошицького, у ЗМІ поширюють інформацію "про нібито нові штрафи за відсутність аптечки, вогнегасника чи знака аварійної зупинки".
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив: це неправда.
"Жодних нових штрафів за аптечку чи вогнегасник - це фейк", - повідомив він.
Правоохоронець уточнив, що жодних змін у вимогах до комплектації транспортних засобів в Україні не відбулося:
- вони залишаються незмінними вже багато років;
- вони чітко прописані в Правилах дорожнього руху (ПДР).
Що водії завжди повинні мати у машині
Білошицький нагадав також, що в будь-якому автомобілі повинні бути:
- аптечка з позначенням типу транспортного засобу, для якого вона призначена;
- знак аварійної зупинки або миготливий червоний ліхтар, що відповідає стандартам;
- справний вогнегасник.
"Ці вимоги стосуються більшості категорій ТЗ: мотоциклів із боковим причепом, легкових і вантажних авто, автобусів, мікроавтобусів, колісних тракторів тощо", - зауважив правоохоронець.
Насамкінець він додав, що "так само, вже декілька років не змінювались санкції, передбачені КУпАП за можливі порушення з цього приводу".
"Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах", - підсумував представник поліції.
Публікація Білошицького (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, за що водіям загрожують рекордні покарання та штрафи до 50 тисяч гривень.
Читайте також, як оскаржити штраф при автофіксації, якщо машина оформлена на одну людину, а за кермом була інша.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.