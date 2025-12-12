UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Штормовий вітер і туман: де в Україні оголосили перший рівень небезпеки (карта)

У деяких областях України погода може бути небезпечною (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища вночі та вранці 13 грудня. Рятувальники ж закликали українців бути вкрай обережними.

Докладніше про те, де саме в Україні погода може бути небезпечною й чому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де саме й чому погода може бути небезпечною

Згідно з інформацією спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища очікуються:

  • вночі суботи, 13 грудня;
  • вранці цього ж дня.

Йдеться про те, що на Лівобережжі України пориви вітру можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.

Тим часом сильний туман - із видимістю до 200-500 м - прогнозують:

  • на Закарпатті;
  • у Карпатах.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили у прес-службі Укргідрометцентру у Facebook.

Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Попередження УкрГМЦ про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов закликали водіїв і пішоходів зберігати пильність.

"Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах", - порадили власникам транспортних засобів у прес-службі ДСНС України у Facebook.

Публікація рятувальників (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Про що ще попереджають в Укргідрометцентрі

Експерти УкрГМЦ повідомили також громадян про "льодові явища".

Йдеться про те, що з 13 по 16 грудня у зв'язку зi зниженням температури повітря очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шуги незначної інтенсивності на малих річках Лівобережжя:

  • у Чернігівській області;
  • у Сумській області;
  • у Полтавській області;
  • у Харківській області;
  • у Дніпропетровській області;
  • у Запорізькій області;
  • у Донецькій області;
  • у Луганській області.

Тим часом на річці Лопань (суббасейн Сіверського Дінця, Харківська область) ймовірне встановлення суцільного льодового покриву незначної товщини.

Попередження УкрГМЦ про льодові явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде завтра з опадами й температурою повітря

Згідно із загальним прогнозом Укргідрометцентру на завтрашній день, погода по країні очікується здебільшого хмарною, з проясненнями.

"Вночі в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень - без опадів", - повідомили у прес-службі УкрГМЦ.

Температура повітря впродовж доби:

  • на північному сході та сході країни - від 1 до 6 градусів морозу;
  • на решті території - від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

Тим часом на заході та півдні країни вдень може бути дещо тепліше - від 1 до 6 градусів вище нуля.

Прогноз погоди на 13 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше про похолодання в Україні вже цими вихідними попередила громадян метеоролог і синоптик Наталка Діденко. Вона розповіла також, в яких областях ймовірний сніг (або мокрий сніг) впродовж неділі, 14 грудня.

Тим часом експерти Українського гідрометеорологічного центру оприлюднили коротку кліматичну характеристику грудня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць зими.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

