Штормовий вітер і туман: де в Україні оголосили перший рівень небезпеки (карта)

Синоптики попередили мешканців деяких областей України про небезпечні метеорологічні явища вночі та вранці 13 грудня. Рятувальники ж закликали українців бути вкрай обережними.
Докладніше про те, де саме в Україні погода може бути небезпечною й чому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Згідно з інформацією спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, небезпечні метеорологічні явища очікуються:
Йдеться про те, що на Лівобережжі України пориви вітру можуть досягати швидкості 15-20 метрів за секунду.
Тим часом сильний туман - із видимістю до 200-500 м - прогнозують:
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили у прес-службі Укргідрометцентру у Facebook.
Зазначається також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.
Тим часом у Державній службі України з надзвичайних ситуацій з огляду на прогнозоване погіршення погодних умов закликали водіїв і пішоходів зберігати пильність.
"Будьте уважні, обережні та плануйте поїздки з урахуванням ситуації на дорогах", - порадили власникам транспортних засобів у прес-службі ДСНС України у Facebook.
Експерти УкрГМЦ повідомили також громадян про "льодові явища".
Йдеться про те, що з 13 по 16 грудня у зв'язку зi зниженням температури повітря очікується поява первинних льодових явищ у вигляді заберегів, шуги незначної інтенсивності на малих річках Лівобережжя:
Тим часом на річці Лопань (суббасейн Сіверського Дінця, Харківська область) ймовірне встановлення суцільного льодового покриву незначної товщини.
Згідно із загальним прогнозом Укргідрометцентру на завтрашній день, погода по країні очікується здебільшого хмарною, з проясненнями.
"Вночі в Україні, крім південного заходу, місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень - без опадів", - повідомили у прес-службі УкрГМЦ.
Температура повітря впродовж доби:
Тим часом на заході та півдні країни вдень може бути дещо тепліше - від 1 до 6 градусів вище нуля.
