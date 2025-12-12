RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Штормовой ветер и туман: где в Украине объявили первый уровень опасности (карта)

В некоторых областях Украины погода может быть опасной (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Синоптики предупредили жителей некоторых областей Украины об опасных метеорологических явлениях ночью и утром 13 декабря. Спасатели же призвали украинцев быть крайне осторожными.

Подробнее о том, где именно в Украине погода может быть опасной и почему, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Где именно и почему погода может быть опасной

Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления ожидаются:

  • ночью субботы, 13 декабря;
  • утром этого же дня.

Речь идет о том, что на Левобережье Украины порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

Между тем сильный туман - с видимостью до 200-500 м - прогнозируют:

  • на Закарпатье;
  • в Карпатах.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в пресс-службе Укргидрометцентра в Facebook.

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий, призвали водителей и пешеходов сохранять бдительность.

"Будьте внимательны, осторожны и планируйте поездки с учетом ситуации на дорогах", - посоветовали владельцам транспортных средств в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

О чем еще предупреждают в Укргидрометцентре

Эксперты УкрГМЦ сообщили также гражданам о "ледовых явлениях".

Речь идет о том, что с 13 по 16 декабря в связи со снижением температуры воздуха ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, шуги незначительной интенсивности на малых реках Левобережья:

  • в Черниговской области;
  • в Сумской области;
  • в Полтавской области;
  • в Харьковской области;
  • в Днепропетровской области;
  • в Запорожской области;
  • в Донецкой области;
  • в Луганской области.

Между тем на реке Лопань (суббассейн Северского Донца, Харьковская область) вероятно установление сплошного ледового покрова незначительной толщины.

Предупреждение УкрГМЦ о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет завтра с осадками и температурой воздуха

Согласно общему прогнозу Укргидрометцентра на завтрашний день, погода по стране ожидается в основном облачной, с прояснениями.

"Ночью в Украине, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом. Днем - без осадков", - сообщили в пресс-службе УкрГМЦ.

Температура воздуха в течение суток:

  • на северо-востоке и востоке страны - от 1 до 6 градусов мороза;
  • на остальной территории - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Между тем на западе и юге страны днем может быть несколько теплее - от 1 до 6 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 13 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее о похолодании в Украине уже в эти выходные предупредила граждан метеоролог и синоптик Наталья Диденко. Она рассказала также, в каких областях вероятен снег (или мокрый снег) в течение воскресенья, 14 декабря.

Между тем эксперты Украинского гидрометеорологического центра обнародовали краткую климатическую характеристику декабря в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц зимы.

Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеГСЧСНепогода в УкраинеПогода на деньМетеорологСпасатели