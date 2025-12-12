Штормовой ветер и туман: где в Украине объявили первый уровень опасности (карта)

Где именно и почему погода может быть опасной

Согласно информации специалистов Украинского гидрометеорологического центра, опасные метеорологические явления ожидаются:

ночью субботы, 13 декабря;

утром этого же дня.

Речь идет о том, что на Левобережье Украины порывы ветра могут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

Между тем сильный туман - с видимостью до 200-500 м - прогнозируют:

на Закарпатье;

в Карпатах.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули в пресс-службе Укргидрометцентра в Facebook.

Отмечается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Между тем в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, учитывая прогнозируемое ухудшение погодных условий, призвали водителей и пешеходов сохранять бдительность.

"Будьте внимательны, осторожны и планируйте поездки с учетом ситуации на дорогах", - посоветовали владельцам транспортных средств в пресс-службе ГСЧС Украины в Facebook.

Публикация спасателей (скриншот: facebook.com/DSNS.GOV.UA)

О чем еще предупреждают в Укргидрометцентре

Эксперты УкрГМЦ сообщили также гражданам о "ледовых явлениях".

Речь идет о том, что с 13 по 16 декабря в связи со снижением температуры воздуха ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов, шуги незначительной интенсивности на малых реках Левобережья:

в Черниговской области;

в Сумской области;

в Полтавской области;

в Харьковской области;

в Днепропетровской области;

в Запорожской области;

в Донецкой области;

в Луганской области.

Между тем на реке Лопань (суббассейн Северского Донца, Харьковская область) вероятно установление сплошного ледового покрова незначительной толщины.

Предупреждение УкрГМЦ о ледовых явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет завтра с осадками и температурой воздуха

Согласно общему прогнозу Укргидрометцентра на завтрашний день, погода по стране ожидается в основном облачной, с прояснениями.

"Ночью в Украине, кроме юго-запада, местами небольшой дождь со снегом. Днем - без осадков", - сообщили в пресс-службе УкрГМЦ.

Температура воздуха в течение суток:

на северо-востоке и востоке страны - от 1 до 6 градусов мороза;

на остальной территории - от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза.

Между тем на западе и юге страны днем может быть несколько теплее - от 1 до 6 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 13 декабря (скриншот: facebook.com/UkrHMC)