Штормовий вітер і до +10 градусів: прогноз погоди на 12 грудня

У ніч на 12 грудня дощі очікуються на півдні та сході країни, на північному сході з мокрим снігом. Вдень невеликі опади можливі на Лівобережжі, а ввечері до помірних дощів долучаться північні області та Харківщина.

Температура повітря залишатиметься плюсовою навіть уночі - від +2 до +6 градусів. Завтра вдень очікується від +4 до +8 градусів, на півдні - до +10 градусів.



У Києві 12 грудня буде дуже вітряно та доволі тепло - до +8 градусів. Місцями пройде дощ.

Із 13–14 грудня синоптик прогнозу зниження температури у більшості областей.

"Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - пише Діденко.