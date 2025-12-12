Штормовий вітер і до +10 градусів: прогноз погоди на 12 грудня

Завтрашня пʼятниця в Україні буде вітряною, але теплою. Пориви західного і північно-західного вітру місцями сягатимуть штормових 15–20 м/с.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
У ніч на 12 грудня дощі очікуються на півдні та сході країни, на північному сході з мокрим снігом. Вдень невеликі опади можливі на Лівобережжі, а ввечері до помірних дощів долучаться північні області та Харківщина.
Температура повітря залишатиметься плюсовою навіть уночі - від +2 до +6 градусів. Завтра вдень очікується від +4 до +8 градусів, на півдні - до +10 градусів.
У Києві 12 грудня буде дуже вітряно та доволі тепло - до +8 градусів. Місцями пройде дощ.
Із 13–14 грудня синоптик прогнозу зниження температури у більшості областей.
"Похолодання буде не сильним, проте дороги та тротуари через появу навіть невеликих мінусів стануть слизькими - ожеледиця, темніє дуже рано, тому будьте особливо уважними та привітними один до одного", - пише Діденко.
Нагадаємо, 9 грудня жителі кількох населених пунктів Черкаської, Сумської та Чернігівської областей повідомили про випадання снігу - як у повітрі, так і на поверхні землі.
Вже 10 грудня в окремих містах різних регіонів снігопади посилилися настільки, що для прибирання вулиць довелося залучати спецтехніку, аби забезпечити безпечний рух на дорогах і тротуарах.
