Шторм відступає, але йдуть заморозки: яка погода буде в Україні найближчими днями

Чому Україну на вихідних "накрила" негода

Експерт розповіла, що днями "проходив атмосферний фронт із північного заходу".

Саме він, за її словами, "спричинив пориви вітру по всій території України".

"Від жовтого до помаранчевого рівня (небезпечності, - Ред.) сягали пориви вітру", - уточнила Птуха.

Як змінюється погода в Україні зараз

Спеціаліст повідомила, що тепер (після цього атмосферного фронту) "вже бачимо зараз прояснення".

Водночас це, за її словами, "відкрило шлях холодній повітряній масі з північних широт".

"І, відповідно, у нас тепер у найближчі ночі - знову очікуються заморозки", - пояснила синоптик.

Вона нагадала, що вже цієї ночі "вони були по всій практично території України на ґрунті".

"А у багатьох областях... західних, північних, частково - центральних і навіть південних - спостерігалися і в повітрі", - додала Птуха.

Що може бути з вітром найближчим часом

Згідно з інформацією представниці УкрГМЦ, зараз "ще зберігається конфігурація повітряних потоків так, що інтенсивний вітер сьогодні ще у нас може бути".

"Але вже, все ж таки, без таких небезпечних явищ. Поки що - тільки перший рівень", - зауважила Птуха.

Вона пояснила, що "вчора був і перший, і другий" рівні небезпечності.

"А на сьогодні - тільки перший рівень залишається", - повідомила фахівець.

Чого чекати від погоди найближчими днями

Виходячи з даних, опублікованих Українським гідрометеорологічним центром, завтра вдень (у вівторок, 28 квітня) температура повітря місцями може підніматися до +15°С.

В середньому ж денна температура може бути близько 10 градусів тепла.

Погода по Україні 28 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

У середу, 29 квітня, місцями може бути більше опадів.

Хоча температура повітря в денні години ймовірно суттєво не зміниться.

Погода по Україні 29 квітня (скриншот: meteo.gov.ua)

Виходячи з графіка прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ, найближча ніч у столиці може бути схожою на попередню.

Графік прогнозу погоди по Києву від УкрГМЦ (скриншот: meteo.gov.ua)

Хоча надалі ймовірні чергові температурні "гойдалки" - від пониження нічних температур до поступового потепління і вночі, і вдень.