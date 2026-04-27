Шторм отступает, но идут заморозки: какая погода будет в Украине в ближайшие дни

Почему Украину на выходных "накрыла" непогода

Эксперт рассказала, что на днях "проходил атмосферный фронт с северо-запада".

Именно он, по ее словам, "вызвал порывы ветра по всей территории Украины".

"От желтого до оранжевого уровня (опасности, - Ред.) достигали порывы ветра", - уточнила Птуха.

Как меняется погода в Украине сейчас

Специалист сообщила, что теперь (после этого атмосферного фронта) "уже видим сейчас прояснения".

В то же время это, по ее словам, "открыло путь холодной воздушной массе из северных широт".

"И, соответственно, у нас теперь в ближайшие ночи - снова ожидаются заморозки", - объяснила синоптик.

Она напомнила, что уже этой ночью "они были по всей практически территории Украины на почве".

"А во многих областях... западных, северных, частично - центральных и даже южных - наблюдались и в воздухе", - добавила Птуха.

Что может быть с ветром в ближайшее время

Согласно информации представительницы УкрГМЦ, сейчас "еще сохраняется конфигурация воздушных потоков так, что интенсивный ветер сегодня еще у нас может быть".

"Но уже, все же, без таких опасных явлений. Пока что - только первый уровень", - отметила Птуха.

Она объяснила, что "вчера был и первый, и второй" уровни опасности.

"А на сегодня - только первый уровень остается", - сообщила специалист.

Чего ждать от погоды в ближайшие дни

Исходя из данных, опубликованных Украинским гидрометеорологическим центром, завтра днем (во вторник, 28 апреля) температура воздуха местами может подниматься до +15°С.

В среднем же дневная температура может быть около 10 градусов тепла.

В среду, 29 апреля, местами может быть больше осадков.

Хотя температура воздуха в дневные часы вероятно существенно не изменится.

Исходя из графика прогноза погоды по Киеву от УкрГМЦ, ближайшая ночь в столице может быть похожей на предыдущую.

Хотя в дальнейшем вероятны очередные температурные "качели" - от понижения ночных температур до постепенного потепления и ночью, и днем.