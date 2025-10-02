Шторм на Одещині викинув на узбережжя майже десяток морських мін

Інциденти з морськими мінами

Нагадаємо, у кінці серпня у Чорному морі поблизу узбережжя Одеси на невстановленому вибуховому пристрої підірвалося цивільне судно. Ніхто з членів екіпажу не травмувався.

Зокрема, це був вантажний NS PRIDE під прапором Белізу. Одеські ЗМІ також повідомляли, що під судном здетонувала частина збитого напередодні "Шахеда", яка не розірвалася.

Крім того, 10 серпня на пляжах в Одеській області сталися два вибухи, внаслідок чого загинули троє відпочивальників. Встановлено, що під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули жінка та двоє чоловіків.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. В Одеській ОВА повідомили, що всі загиблі підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.