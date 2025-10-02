UA

Шторм на Одещині викинув на узбережжя майже десяток морських мін

Фото: шторм на Одещині викинув на узбережжя майже десяток морських мінк (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військово-морські сили ЗСУ знищили 8 ворожих морських мін біля Одещини, які викинуло негодою на узбережжя Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ВМС ЗСУ.

"З початку шторму біля узбережжя Одещини військові моряки виявили 8 дрейфуючих протикорабельних мін, які зірвало зі встановлених ворогом місць", - зазначили у ВМС ЗСУ.

Повідомляється, що міни були своєчасно знищені, що дозволило усунути небезпеку для цивільного населення та судноплавства. 

ВМС ЗС України нагадують правила поводження з невідомими предметами:

  • не наближайтеся до невідомих предметів у воді чи на березі.
  • не ігноруйте заборонні знаки чи попередження.
  • У разі виявлення підозрілих об’єктів – негайно повідомляйте відповідні служби.

Інциденти з морськими мінами

Нагадаємо, у кінці серпня у Чорному морі поблизу узбережжя Одеси на невстановленому вибуховому пристрої підірвалося цивільне судно. Ніхто з членів екіпажу не травмувався.

Зокрема, це був вантажний NS PRIDE під прапором Белізу. Одеські ЗМІ також повідомляли, що під судном здетонувала частина збитого напередодні "Шахеда", яка не розірвалася.

Крім того, 10 серпня на пляжах в Одеській області сталися два вибухи, внаслідок чого загинули троє відпочивальників. Встановлено, що під час купання в морі в результаті двох вибухів невідомих предметів загинули жінка та двоє чоловіків.

Трагедія сталася в одному з населених пунктів Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району. В Одеській ОВА повідомили, що всі загиблі підірвалися на вибухонебезпечних предметах під час купання у заборонених для відпочинку зонах.

